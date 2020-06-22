Рикардо Пентеадо работал одним из ведущих инженеров Lotus в 2012 и 2013 году. Именно тогда за команду из Энстоуна выступал Кими Райкконен. Воспоминаниями об очень необычном опыте работы с чемпионом мира бразилец недавно поделился с Motorsport.com. По словам Пентеадо, ни до, ни после он не встречал в чемпионате мира столь удивительного отношения пилота к тому, чем он занимается.

Я совершенно уверен, что родись Кими лет на 20 раньше, он стал бы восьмикратным чемпионом мира, – сказал инженер. – С другой стороны, если бы у меня был такой пилот в тот момент, когда я сам только пришел в Формулу 1, это перечеркнуло бы всю мою карьеру.

«Мне потребовалось несколько гонок, чтобы просто понять его, – признался Пентеадо. – Редко встретишь таких людей. В человеческом плане он невероятно позитивный, подобное бывает нечасто.

В то время они выступали в паре с Роменом Грожаном. Я входил в группу инженеров Кими и курировал нашу работу с мотористами Renault, поэтому был в курсе всего, что происходит с его машиной.

Ф1 подобна реактивному истребителю. Гонщик должен быть интегрирован в автомобиль, словно деталь конструкции. Знать функции каждой кнопки и направлять машину. Последнее удавалось Кими феноменально, на уровне интуиции.

У него словно были внутри приборы, позволявшие видеть трехмерную картину, как бы абсурдно это не звучало. Это природный талант, способность представлять точное расположение машины на трассе и движение каждой ее части: передка, задних колес.

Проходя поворот, он точно знал, что сделал это быстрее, чем на прошлом круге,

так как нажал на газ на тысячную долю секунды раньше».

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Кими Райкконен обгоняет Ромена Грожана на Гран При Венгрии 2012 года

«Грожан был другим, – продолжает Пентеадо. – Его можно сравнить с астронавтом. Он интересовался техникой: как работает аэродинамика, как устроен выхлоп, какова кривая крутящего момент, какое давление в шинах. Но Ф1 – это истребитель. И тут, наверное, самым идеальным был какой-то средний из двух их подходов».

Не талантом единым

Как известно, гении крайне редко отличаются простым характером. Болельщикам Формулы 1 хорошо известны детали яркой жизни Кими Райкконена за пределами трасс в недавнем прошлом. До того как стать примерным семьянином, финн не отказывал себе в простых радостях (достаточно вспомнить культовое видео его падения с яхты) и не отличался особенным трудолюбием.

«Работать с ним было очень сложно, – признался собеседник Motorsport.com. – Уверен, что если бы такой пилот попался мне в первый сезон работы в Формуле 1, моя карьера была бы закончена. Не имея опыта, я бы просто сказал: «Парень, я, похоже, просто не подхожу для такой работы. Что бы я ни предлагал, ничего не работает».

Рикардо Пентеадо работал в команде из Энстоуна до 2019 года

Вспоминая о первых впечатлениях от работы с Райкконеном, Пентеадо рассказал: «Дебютные тесты мы провели в тайне, это было в Валенсии еще до подписания контракта. Кими даже не поехал на базу для подгонки сиденья и знакомства с машиной. Он появился сразу на трассе, не стал говорить ни с кем из нас и залез прямиком в кокпит.

Но ведь Формула 1 состоит не только в том, чтобы нажать кнопку, завести мотор и выехать на трассу. В тот момент я подумал: «Ну что же, он ведь должен спросить по радио своего инженера, какая программа работы и что ему делать». Но в эфире царило полное молчание. Тогда я попросил сказать ему о деталях картографии мотора. В ответ мы услышали: «Ничего не хочу знать об этом. Обсудим потом».

Кими остановил машину перед нашим гаражом. Я попросил, чтобы он выставил уровень масла. А он ответил: «Мужик, а это вообще что?». Подобное в дальнейшем не раз происходило и в гонках.

Когда мы приехали в Мельбурн на первый Гран При, по ходу квалификации Кими снял шлем, и его инженер подошел для краткого брифинга. Я увидел, что гонщик вообще не слушает, что ему говорят. Потом, уже надевая шлем, чтобы сесть за руль, он бросил: «А, да, поправьте переднее крыло». Инженер был обескуражен: «Какое крыло? Ты ничего не говорил, мы ничего не готовили». Кими ответил: «Да не, я должен был сказать».

Подобных историй было множество. Нулевой уровень подготовки. Потом мы попросили его что-то изменить в настройках с помощью переключателей на руле. Но он просто понятия не имел, что это и где регулируется. Помню, тогда я здорово разозлился.

После квалификации Кими пришел в комнату для инженеров и сказал: «Ну ладно, объясните мне, что к чему на этом руле». И это было в Австралии! Не на тестах, не накануне тренировок Гран При, а перед гонкой! Как могло получиться так, что до этого времени пилот не знал, как работает его руль? У меня подобное не укладывалось в голове. А для Кими такой подход был в порядке вещей. Но это нельзя назвать небрежностью или безразличием. Он просто ждет, что ты сам расскажешь ему все, что важно».

Кими Райкконен

Оценивая Райкконена, бразильский инженер выразил полную уверенность, что тому просто не повезло родиться слишком поздно. Стараниями таких пилотов, как Ники Лауда, Ален Прост и Михаэль Шумахер, Формула 1 заметно изменилась с того времени, когда талант позволял добиваться больших успехов без дополнительных усилий.

Отвечая на вопрос, по силам ли Кими было добиться множества титулов, выступай он на несколько десятилетий раньше, Пентеадо ответил: «Несомненно. Он был бы непобедим». При этом инженер добавил, что финн не просто не интересовался техническими решениями машины, но «скорее всего, просто не подозревал об их существовании».

Рикардо объяснил: «Мы должны были сходить за ним, привлечь его внимание и сказать: «Мы поставили вот сюда вот эту штуку. Она делает то-то и то-то». В противном случае он вообще ничего не замечал. И даже после наших объяснений у него уходило какое-то время, чтобы освоиться с новинкой. А ведь это был пилот, который до перехода к нам провел вовсе не пару гонок».

К моменту начала выступлений за Lotus Райкконен уже был чемпионом мира и победителем 18-тиГран При в составе McLaren и Ferrari. Правда, он на пару сезонов покинул Ф1, выступая в ралли и других гонках, включая NASCAR, но подход Кими даже к самым базовым вопросам все равно приводил инженеров в шок.

«Перед стартом в Мельбурне пилоты совершали прогревочный круг, – вспомнил инженер. – Всем известно, что на нем не стоит слишком нагружать мотор. Иначе он перегреется, и вы потеряете мощность в момент старта.

Кими так активно прогревал шины, пуская их в пробуксовку, что к моменту возвращения на решетку датчик температуры охлаждающей воды показывал 160 градусов. Чтобы сбить давление, мы открыли резервный клапан, но превышение уже было настолько экстремальным, что даже это не помогло вернуть мотор в нормальный режим.

В FIA увидели это и сообщили нам по радио, что давление в системе слишком велико. Мы не имели права подниматься выше 4,7 бар. Но мотор нагрелся настолько, что все наши усилия не позволяли сбить его ниже 6,5 бар. Никогда не видел такого.

В итоге Кими финишировал седьмым после боевой гонки [в которой стартовал 18-м]. Он заработал очки, но мне было очень сложно привыкнуть к работе с ним. А он только к десятой гонке запомнил, что меня зовут Рико.

Кими Райкконен на трассе Гран При Австралии 2012 года, своей первой гонки в составе Lotus

До этого, если ему что-то было нужно, он просто поворачивался в мою сторону и говорил: «Эй, парень по моторам». Это довольно сложно. Но в итоге у меня все равно осталось о нем позитивное впечатление. Несколько примеров показали всем нам, что это человек с особенным характером, не похожий на других.

В одной из гонок его машина подпрыгнула на поребрике, и не было сомнений, что он очень здорово ударился. Многие знали, что еще с 2003 года у Кими довольно серьезные проблемы со спиной, и понимали, что ему явно не комфортно.

Спустя несколько дней он приехал на базу – как всегда, ни с кем не поздоровавшись, пошел к своему инженеру и начал разговор с ним. Не позвав ни меня, ни кого-то еще из своей бригады. А потом и вовсе пропал.

Мне потребовалось набрать воды, и я дошел до кулера, где увидел его с телефоном в руке. Я спросил: «Как твоя спина?». Кими отложил телефон и сказал: «Я сходил к массажистке, и она привела мою спину в порядок. А потом я поехал к своему другу в Германию, мы покатались по лесу на кроссовых байках. Попрыгали метров на пять. А затем устроили барбекю». Он был совсем не таким, как остальные, понимаете».

Бразилец добавил: «Постепенно я понял, что Кими вовсе не замкнутый и совсем не скучный. Просто для него это работа, здесь от него требуется профессионализм. Он не собирается заводить тут друзей или тратить лишнее время.Он разделяет работу, отдых, веселье. Но если ты сам попросишь уделить тебе какое-то время, он всегда найдет его.

Мне потребовалась не одна гонка, чтобы разобраться со всем этим. И я понял, что Кими очень классный парень, просто другой. И от того он даже круче».