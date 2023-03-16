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«Что толку в мощном моторе, если он ломается». Марко прошелся по Ferrari

Гоночный консультант Red Bull

Рональд Фординг
Автор:
Соавтор:
Кристиан Ниммерфолль
, главный редактор Motorsport-Total (Германия)
«Что толку в мощном моторе, если он ломается». Марко прошелся по Ferrari
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Недавно Хельмут Марко озвучил свой рейтинг мощности моторов Ф1: по его словам, Ferrari сейчас впереди по лошадиным силам, Honda и Mercedes очень близки, а Renault остается в замыкающих.

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В развитие этой темы австриец рассказал нашим коллегам из голландской редакции Motorsport.com, что недостаточно просто получить преимущество – нужно еще суметь им воспользоваться. 

«У Ferrari самый мощный двигатель, – сказал консультант. – Но какая в этом польза, если он недостаточно надежный?».

Шарль Леклер не смог довести до финиша гонку открытия сезона в Бахрейне и теперь потеряет десять позиций на решетке в Джидде в этот уик-энд. 

Развивая свою мысль, Марко продолжил: «Разумеется, мы ожидаем, что Ferrari и Mercedes будут работать над своими слабыми местами. Ferrari за зиму явно прибавила в максимальной скорости, однако одновременно потеряла в работе с шинами. 

Если сравнивать с нами [Red Bull], ситуация с износом по сравнению с прошлым годом стала у них несколько хуже. 

Если говорить о Mercedes, то для них старт чемпионата получился таким же непростым, как и год назад. И мне не кажется, что они смогут быстро отыскать решение своих проблем».

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