«Что-то явно не работает». Ферстаппен не смог объяснить седьмое место

Макс Ферстаппен стал только седьмым в квалификации Гран При Венгрии, хотя перед этапом рассматривался как главный соперник Mercedes. Голландец весь уик-энд жаловался на поведение машины, и в субботу уступил лидерам 1,4 секунды.

Сам Ферстаппен объяснить такую низкую скорость Red Bull не смог.

«Не знаю, в чем дело, но что-то явно не работает в сравнении, например, с прошлым годом, когда у нас тут был хороший баланс, – сказал Ферстаппен Sky Sports. – Весь уик-энд проходит тяжело, и нам трудно это объяснить. Мы много чего перепробовали, но ничего не получается. Так что квалификацией мы, конечно, разочарованы».

Макс также не знает, на что сможет рассчитывать в завтрашней гонке: «По темпу все очень близки, посмотрим, что будет. Мы стартуем не на лучших шинах, но ничего не остается, кроме как попытаться. Хотя обгонять-то тут в любом случае сложно».

Напарник Ферстаппена Алекс Элбон в квалификации стал и вовсе 13-м. И не смог найти единого объяснения результату: «Причиной стало все понемногу. Очевидно, что я не собрал хорошего круга. У меня была еще одна попытка [после попадания в трафик], но причин было несколько. Нам надо все обсудить с командой, чтобы в следующий раз быть готовыми».