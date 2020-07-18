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Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

«Что-то явно не работает». Ферстаппен не смог объяснить седьмое место

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«Что-то явно не работает». Ферстаппен не смог объяснить седьмое место
Автор:
, редактор
18 июл. 2020 г., 16:44

Пилоты Red Bull не смогли объяснить своих неудач

Макс Ферстаппен стал только седьмым в квалификации Гран При Венгрии, хотя перед этапом рассматривался как главный соперник Mercedes. Голландец весь уик-энд жаловался на поведение машины, и в субботу уступил лидерам 1,4 секунды.

Сам Ферстаппен объяснить такую низкую скорость Red Bull не смог.

«Не знаю, в чем дело, но что-то явно не работает в сравнении, например, с прошлым годом, когда у нас тут был хороший баланс, – сказал Ферстаппен Sky Sports. – Весь уик-энд проходит тяжело, и нам трудно это объяснить. Мы много чего перепробовали, но ничего не получается. Так что квалификацией мы, конечно, разочарованы».

Макс также не знает, на что сможет рассчитывать в завтрашней гонке: «По темпу все очень близки, посмотрим, что будет. Мы стартуем не на лучших шинах, но ничего не остается, кроме как попытаться. Хотя обгонять-то тут в любом случае сложно».

Напарник Ферстаппена Алекс Элбон в квалификации стал и вовсе 13-м. И не смог найти единого объяснения результату: «Причиной стало все понемногу. Очевидно, что я не собрал хорошего круга. У меня была еще одна попытка [после попадания в трафик], но причин было несколько. Нам надо все обсудить с командой, чтобы в следующий раз быть готовыми».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Сессия Квалификация
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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