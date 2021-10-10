«Что-то странное». Хорнер счел скорость Mercedes подозрительной

Mercedes показал лучшие времена в квалификации Гран При Турции, будучи явно быстрее Red Bull. Главу австрийской команды Кристиана Хорнера особенно смутила скорость чемпионских болидов на прямых. Ему она оказалась подозрительной.

«Mercedes невероятно быстр на прямых для того уровня прижимной силы, который они используют, – сказал Хорнер. – Мы наблюдаем это начиная с Сильверстоуна. Тут что-то странное».

Ранее в Red Bull высказывали опасения, что Mercedes улучшила свою силовую установку, чего не могла сделать по ходу сезона по регламенту. В Стамбуле Льюис Хэмилтон завоевал поул-позицию, опередив Макса Ферстаппена на треть секунды. Однако, стартовать семикратный чемпион будет с 11-го места из-за штрафа за замену мотора.