Гран При США-Запад 1979 года, Лонг-Бич 1 / 8 Фотограф: LAT Images Особенность калифорнийской городской трассы была в том, что старт и финиш располагались в ее противоположных концах. По этой ли причине или отвлекшись на подготовку шин, но в тот апрельский день победитель квалификации Жиль Вильнев не остановился на первой стартовой позиции после половины прогревочного круга, а поехал дальше. Это привело к полному замешательству в задних рядах. Никто из гонщиков не понимал, как ему быть: продолжать движение за лидером или занимать свое место на решетке. Патрик Депайе, который должен был стартовать четвертым, бросился за Вильневом, догнал его и начал жестикулировать из кокпита, призывая вернуться назад. Все запуталось еще больше, когда прямо на стартовой прямой, остановившись поперек, замерла с заклинившей коробкой машина Жака Лаффита. В итоге гонщики предпочли доехать до боксов и там ждать решения судей. Спустя 20 минут жарких переговоров с командами те объявили новый старт, сохранив Вильневу поул. Канадец отлично использовал свой шанс: он лидировал от старта до финиша и выиграл гонку.

Гран При Бельгии 1981 года, Золдер 2 / 8 Фотограф: LAT Images Тот уик-энд с самого начала пошел не по плану. Четыре десятилетия назад скорость в боксах еще не была ограничена, пит-лейны трасс были узкими, а выйти на них мог почти любой (взгляните хотя бы на фото). По ходу тренировки пилот Williams Карлос Рейтеман задел механика Osella Джованни Амадео, который упал, получил тяжелые травмы головы и спустя несколько дней умер в больнице. Коллеги пострадавшего заявили, что меры безопасности на пит-лейне нужно повысить. К ним не захотели прислушиваться – и в крайне политизированной Ф1 тех дней дело дошло до забастовки. Когда машины уже заняли места на стартовой решетке, несколько гонщиков, разделявших опасения за безопасность, выбрались из кокпитов и демонстративно перекрыли трассу. Организаторы смогли уговорить их вернуться, но обстановка оставалась весьма нервной. Ее дополнительно усугубил Нельсон Пике, который в конце прогревочного круга проскочил свою вторую стартовую позицию, подобно Вильневу двумя годами ранее. Ему скомандовали проехать еще круг и вернуться на свое место. Пока бразилец занимался этим, у машин, которые оставались на решетке, начали перегреваться моторы. Риккардо Патрезе стал отчаяно размахивать руками из кокпита, и к нему на выручку бросился механик Arrows Дэйв Лаккет, попытавшийся запустить двигатель. Во всеобщей суете и напряжении судьи в этот самый момент дали стартовый сигнал, и гонщики сорвались с места. Машина Патрезе занимала на стартовом поле высокую четвертую позицию. Те, кто располагался следом и видел развитие событий, сразу сместились в сторону. Но стартовавший чуть дальше Зигфрид Штор, изменив траекторию в борьбе с соперником, не ожидал увидеть прямо перед собой стоящую машину и влетел в Патрезе и сидящего за машиной Лаккета сзади. По злой иронии судьбы, Штор тоже выступал за Arrows. В следующие секунды весь мир мог видеть в прямой телетрансляции, как несчастный механик лежит без движения между двумя разбитыми автомобилями, а полный отчаяния Штор едва может устоять на ногах. Более того, вскоре пелотон завершил первый круг, и мимо места аварии, где уже работали судьи и медики, стали на полной скорости проноситься машины. После того Гран При в Формуле 1 появилось несколько важных правил в отношении безопасности. В частности, механикам запретили находиться на решетке в финальные 15 секунд перед стартом. А Дэйву Лаккету очень повезло – он не только полностью восстановился от полученных травм, но и еще долго работал в разных гонках.

Гран При США-Запад 1982 года, Лонг-Бич 3 / 8 Фотограф: LAT Images Нашу подборку продолжает еще один уик-энд на улицах Лонг-Бич. Но на этот раз история носит скорее анекдотичный характер. Элио де Анжелис из Lotus занял неверную стартовую позицию в конце прогревочного круга, но быстро понял это, включил задний ход и попробовал вернуться туда, откуда должен был начинать борьбу. Увидев, как на него надвигается автомобиль напарника, другой гонщик Lotus Найджел Мэнселл тоже решил немного сдать назад, чтобы освободить тому чуть больше места для маневра. В тот самый момент, когда на обеих машинах Lotus был включен задний ход, светофоры переключились на зеленый – и соперники помчались вперед. Несмотря на такое, мягко говоря, неудачное начало, де Анжелис и Мэнселл смогли не просто закончить в тот день гонку, но и пробиться из середины второго десятка наверх, став в итоге пятым и седьмым соответственно.

Гран При Австрии 1984 года, «Остеррайхринг» 4 / 8 Фотограф: Sutton Images Та гонка стала 400-м этапом в истории чемпионата мира, Ники Лауда впервые выиграл домашний Гран При (причем без четвертой передачи в коробке) и сделал еще один шаг к третьему титулу – но началось все с того, что старт ознаменовался знатным хаосом. Всему виной стали проблемы со светофором: вместо того, чтобы просто переключиться с красного света на зеленый в соответствии с тогдашними правилами, на нем начали хаотично зажигаться и гаснуть разные цвета. Из-за этого одна половина решетки осталась на месте, вторая же устремилась вперед. К счастью, аварий удалось избежать, зато в возникшей неразберихе дебютант сезона Айртон Сенна проскочил с десятого места разом на четвертое. Вскоре гонку остановили, а всю стартовую процедуру повторили заново, расставив машины на исходных позициях. Со второй попытки светофор сработал как надо.

Гран При Австрии 1987 года, «Остеррайхринг» 5 / 8 Фотограф: Sutton Images Три года спустя на той же трассе для начала гонки не хватило и двух стартов – понадобился третий. Правда, виной этому стали исключительно действия пилотов, которые два первых раза устраивали серьезные аварии. Любопытно, что в обоих случаях виновником происшествий оказывался нынешний комментатор Ф1 Мартин Брандл, проводивший тот сезон в составе Zakspeed. Во время первой попытки, потеряв управление на первых секундах, британец улетел в ограждение, что привел к нескольким авариям в задних рядах и красным флагам. Но вторая попытка получилась еще менее удачной: машины вновь заняли место на решетке, по сигналу все устремились вперед, но у занимавшего второе место Найджела Мэнселла возникли пробнымы со сцеплением. Гонщик Williams не мог разгоняться так же быстро, как остальные, и в итоге позади него Брандл на полном ходу влетел в McLaren замедлившегося Стефана Йоханссона, перегородив трассу. На этот раз завал получился серьезным – были разбиты 12 машин. Для подготовки нового старта судьям потребовалось почти два часа. В итоге Мэнселл все же выиграл ту гонку – а Брандла в итоге дисквалифицировали, так как для третьего старта в Zakspeed ему смогли собрать из оставшихся запчастей не совсем комплектную машину. Официальное видео о попытках начать ту гонку можно увидеть здесь.

Гран При Португалии 1988 года, Эшторил 6 / 8 Фотограф: Sutton Images В самый разгар схватки Алека Проста и Айртона Сенны за чемпионский титул гонку тоже получилась начать только с третьей попытки. Но в этот раз все было куда спокойнее. Сначала машина Андреа де Чезариса просто заглохла на решетке, и процедуру начали заново. А во второй раз история повторилась, но только с Дереком Уориком (ни о какой умной электронике, которая предотвращала бы остановку мотора, в Ф1 тех дней, понятное дело, и не слыхивали). В отличие от первой попытки, на этот раз пилоты успели начадь движение, и в Arrows Уорика врезался сзади все тот же де Чезарис, пострадала и еще пара машин. Хотя гонку о остановили вновь, Прост и Сенна уже успели начать борьбу – и бразильцу показалось, что напарник слишком жестко блокировал его. За это, когда гонка все же началась, Айртон ответил Просту – едва не впечатав машину того в ограждение, когда пилоты McLaren боролись за лидерство на скорости 280 км/ч. Но в итоге именно Ален стал в тот день победителем. Читайте также: Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

Гран При Бразилии 2001 года, «Интерлагос» 7 / 8 Фотограф: LAT Images Когда в Ф1 получила прописку машина безопасности, отпала необходимость вывешивать красные флаги в случае проблему кого-то из пилотов на решетке. Один из самых наглядных примеров – бразильская гонка 2001 года. Тогда на третьей стартовой позиции заглох мотор у McLaren Мики Хаккинена. Финн отчаянно размахивал руками, всем остальным пилотам команды успели сообщить по радио о его проблеме – и неприятностей удалось избежать. После выезда машины безопасности гонка запомнилась двумя поражениями Михаэля Шумахера, что в то время было большой редкостью. Сначала немец уступил Хуану Монтойе на рестарте, а потом пропустил будущего победителя Дэвида Култхарда в борьбе на трассе. Читайте также: Потеряли лидера. Как дебют машины безопасности в Ф1 закончился конфузом