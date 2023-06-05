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«Что-то не так. Но мы не понимаем, что». Гонка повергла Леклера в уныние

Стартовав в Барселоне с пит-лейна, лидер Ferrari даже не смог по ходу дистанции пробиться в зачетную десятку…

Эрвин Ягги
Автор:
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari

Если Джорджу Расселлу с Серхио Пересом удалось по ходу Гран При Испании реабилитироваться за неудачное выступление в субботу – стартовав с шестого ряда, гонщики финишировали третьим и четвертым, – то для Шарля Леклера воскресенье гонка получилась ничем не лучше квалификации. 

Хотя команда и заменила всю заднюю часть его Ferrari перед стартом, на дистанции монегаск выглядел блекло и с трудом доехал до 12-го места (которое стало 11-м после штрафа Юки Цуноды). 

На вопрос Sky Sports, считает ли он такой результат достаточным, монегаск ответил отрицательно. 

«Я действительно не могу понять, что мы делаем не так, – объяснил он. – Но что-то точно делаем. Я проехал на шинах Hard два отрезка гонки (первый и третий, – прим.ред.) и делал на них все то же самое. Но машина вела себя абсолютно по-разному. 

Нам надо, наконея, с этим разобраться. Мы постоянно вынуждены сражаться с непредсказуемым поведением машины в любых условиях. Так было на нескольких последних гонках, так было и сегодня».

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Фото: Энди Хон / Motorsport Images

При этом на вопрос, улучшилось ли поведение SF-23 по сравнение с субботой, когда машина теряла сцепление в левых поворотах, Шарль ответил: «Улучшилось. В квалификации поведение задка было очень странным, он почти не держался на трассе. Мы еще будем разбираться с этим на базе. На трассе на такое просто нет времени. 

Так что ощущения стали несколько лучше, а на втором и третьем отрезке гонки, я бы сказал, намного лучше. Но первый получился скверным – прежде всего из-за шин». 

Он добавил: «Вся беда в том, что оптимальный диапазон очень узок. И на трассе мы страдаем из-за изменения условий больше, чем все остальные. Нам известно это слабое место. И с этим тоже надо разбираться».

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс стартовал в Барселоне вторым и финишировал пятым, в 45 секундах от победившего Макса Ферстаппена из Red Bull. 

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