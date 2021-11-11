Что стоит за визитом Квята на гонку NASCAR? Отвечает сам Даниил

Приехав вместе с командой Alpine на недавний Гран При США, Даниил Квят не ограничился присутствием на трассе в Остине, а потратил некоторое время на знакомство с американским чемпионатом NASCAR.

Россиянин посетил гонку в Мартинсвилле, где был гостем коллектива Stewart-Haas и следил за главным заездом с аналога капитанского мостика, а на неделе после соревнований посетил базу коллектива. Организовать все Даниилу помог Гюнтер Штайнер – ведь совладельцем упомянутой команды является Джин Хаас, владелец одноименной «конюшни» Формулы 1. Впрочем, Штайнер сразу заявил, что лишь помог Квяту с нужными контактами.

«Я договорился, чтобы он мог побывать на гонке – а потом устроил несколько встреч, пока он был в Америке, -- сообщил менеджер журналистам в паддоке Гран При Бразилии. – Даже не то чтобы устроил встречи – просто представил его людям, с которыми он мог поговорить, у которых мог получить интересующую его информацию. Потом мы еще рах пересеклись – он заехал ко мне, пока был в Северной Каролине, – но я никак не вовлечен в какие-либо его активности. Мне есть чем заняться – менеджмент претендентов на роль пилота NASCAR меня не интересует».

Сам же Квят рассказал о посещении гонки американского чемпионата журналистам издания The Race. Россиянин отметил, что машины NASCAR оказались технически более продвинутыми, чем предполагал экс-пилот Ф1 – а также порадовался тому, что гонщики американской серии могут порой выходить за строгие рамки.

«Они не особо стесняются облокачиваться друг на друга, а некоторые и вовсе просто разворачивают соперника – это явно непростые гонки, – заявил Даниил. – Но выглядит здорово, мне понравилось. Тут все не особо отлакировано – все жестче, немного олдскульно. И мне всегда нравился такой подход к гонкам – когда после гонки ты можешь сказать что думаешь, а то и сделать что считаешь нужным».

Само собой, сразу встал вопрос, не примеривается ли Даниил к возможности участия в заокеанском турнире.

«Я открыт для вариантов в NASCAR. Я ко многому открыт, – ответил Квят. – Конечно, NASCAR – это словно другой мир, но я способен и там проявить себя и выкладываться на максимум. Сейчас поддерживаю общение кое с кем из NASCAR. Там же много дорог – есть целых три дивизиона, – и сначала надо разобраться, с чего лучше начать, как лучше получать опыт…»

Впрочем, пилот тут же признал, что на фоне других вариантов NASCAR выглядит «самым экзотическим». И признался, что за год его взгляды на гоночные серии, уступающие по престижности Формуле 1, заметно изменились.

«В конце прошлого года я не чувствовал особой жажды просто гоняться – за пределами Формулы 1 меня ничто не могло особо заинтересовать. Теперь все по-другому, теперь эта жажда есть. И за закрытыми дверями мы активно обсуждаем разные возможности – скажем так, есть варианты с любой из серий, о которых вы можете подумать. Все эти серии – WEC, IndyCar, Формула Е – по-своему интересны. И надеюсь, что мой менеджер примет правильные решения».