Что стало причиной аварии Ферстаппена? Его просто занесло

Макс Ферстаппен показал лучшее время по итогам пятничных тренировок Гран При Бельгии. Но последние минуты второй практики были отмечены не самым приятным для пилота Red Bull событием. На выходе из поворота Мальмеди автомобиль голландца ушел в занос – после чего оказался в гравийной зоне безопасности и врезался в отбойник.

«Не знаю, что именно рассказать об инциденте, – заявил пилот в паддоке на просьбы журналистов прокомментировать случившееся. – Меня просто занесло. Занос был слишком сильным, чтобы была возможность его скорректировать – и, к сожалению, я долетел до стены.

До этого момента с машиной все было хорошо. В течение всего дня все было как надо, и мы были весьма довольны происходящим. Кое-что подправили между тренировками в рамках обычной рутины – но в целом мы были довольны. Думаю, сегодняшний день можно расценивать как позитивное начало уик-энда».

Общее впечатление от пятницы с лидером Red Bull разделил его напарник. Серхио Перес, о продлении контракта с которым команда объявила в паузе между тренировками, по лучшему времени круга отстал от голландца почти на секунду – но не стал придавать этому особого значения: «По ощущениям с машиной все хорошо. Думаю, у нас есть потенциал показать хорошие результаты – в частности, мы можем хорошо проявить себя в квалификации».