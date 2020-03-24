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Формула 1 / Аналитика

Что стало предметом сделки между FIA и Ferrari? Версия Motorsport.com

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Что стало предметом сделки между FIA и Ferrari? Версия Motorsport.com
Автор:
, ответственный редактор
24 мар. 2020 г., 09:53

Решением FIA с сезона-2020 на машинах Ф1 будут использоваться два сенсора для контроля за мгновенным расходом топлива. Поможет ли это снять сомнения в честности Скудерии и гарантировать соблюдение правил?

Прошлой осенью соперники Ferrari указывали на явное преимущество алых машин в мощности мотора. В паддоке поговаривали, что специалисты из Маранелло научились каким-то образом подавать в цилиндры больше топлива, формально не нарушая прописанного в регламенте ограничения – мгновенного расхода на уровне 100 литров в час при 10 500 об/мин.

Поймать команду за руку так и не удалось, хотя после Гран При Бразилии FIA изъяла детали топливной системы Ferrari для детального изучения. А в качестве дополнительной меры контроля было решено использовать в топливной магистрали не один, а два сенсора.

Количество и качество

До сих пор доподлинно не известно, использовались ли командами вторые датчики по ходу тестов в Барселоне. Они точно должны были стоять на машинах по ходу Гран При Австралии. Но там, как известно, ни одна машина так и не выехала из боксов. 

Примечательно, что новый порядок контроля не прописан в техтребованиях Ф1 – он введен особым порядком с помощью Технической директивы за номером 39/19. Где содержится очень важная оговорка – второй датчик FlowSonic (производства все той же компании Sentronic), как и первый, будет передавать данные FIA в режиме реального времени. Но, в отличие от основного, информация будет зашифрована – плюс само устройство технически является более продвинутым, чтобы исключить несанкционированный доступ к нему. 

Принцип работы таких приборов имеет одну особенность. Они действуют не непрерывно, а импульсно. Сейчас используется частота 2,2 кГц, то есть проводится 2200 измерений в секунду.  

Долгое время считалось, что этого достаточно для обеспечения надежного контроля за солюдением правил. Однако есть весомые основания полагать, что разработанный специалистами Ferrari софт все же дает возможность «пропихивать» в двигатель лишнее топливо, причем оставляя контролеров FIA в неведении.

Ранее британские специалисты пришли к выводу, что в особые моменты – на решающем быстром круге в квалификации или на рестарте после машины безопасности – Скудерия внезапно находит где-то около 50 дополнительных лошадиных сил.

Недостатки и достоинства

Как известно, нынешние ограничения по расходу действуют с 2014 года, когда Ф1 перешла на гибридные силовые установки. Причем в первом сезоне Ferrari теряла 3-4% мощности из-за особенностей конструкции топливного насоса, которые приводили к сбоям датчиков. 

Уже к следующему сезону FIA изменила калибровку сенсоров, что позволило решить проблему – тогда-то, как поговаривают, в Маранелло и решили обратить эту ситуацию себе на пользу. Ведь если датчик завышать расход топлива, то можно попробовать добиться от него занижения показателей. 

Макс Ферстаппен сразу назвал это читерством – однако у федерации не было доказательств, позволяющих как-то наказать Скудерию. Именно этим можно попробовать объяснить наделавшее столько шума секретное соглашение между командой и организаторами чемпионата. 

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Можно предположить, что парни Бинотто рассказали федерации, как именно дурили систему контроля – и эту информацию разработчик датчиков использовал при создании нового устройства, которое обеспечит FIA более надежный контроль над ситуацией.  

Дух и буква

Попробуем сделать выводы. Использовала ли Ferrari полученную сомнительным способом мощность? Без сомнений. Было ли это нарушением? Нет, так как команде удалось блестяще провернуть свою идею, ничего формально не нарушив. Был ли при этом соблюден так называемый дух регламента? Тоже нет, но в Ф1 все решает не дух, а буква правил. Самый яркий тому пример – DAS на машинах Mercedes.

В итоге все это привело к не самым приятным последствиям. Во-первых, в 2020-м у Скудерии уже не будет лишних лошадиных сил, а во-вторых, соперники решили, что это уже слишком – и общим фронтом выступили против. Позже Mercedes вышла из этой кампании, но в Red Bull по-прежнему полны желания добиться справедливости. В конце концов, если Ferrari все же исключат из протоколов сезона-2019, это принесет Милтон-Кинсу минимум 24 миллиона долларов. 

Впрочем, добиться такого решения, когда нет ни одного подтвержденного факта нарушений, будет непросто. Но в любом случае позиции противников Скудерии более выигрышны – команды выступают против сепаратных переговоров с нарушителями регламента и тайных решений, что не может не нравиться болельщикам. 

Нам же осталось только убедиться, что второй датчик контроля за расходом топлива, который кажется практически неуязвимым и построен на рекомендациях «читеров» из Маранелло, тоже не получится взломать.

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Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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