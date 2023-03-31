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Что случилось с GPS в тренировке Гран При Австралии? Вот ответ

Первую пятничную сессию в Альберт-парке пришлось остановить из-за того, что команды были лишены возможности отслеживать расположение машин на трассе

Алекс Калинаукас
Автор:
Что случилось с GPS в тренировке Гран При Австралии? Вот ответ
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Заезды в Мельбурне прервали красными флагами, так как на трассе несколько раз возникали аварийные ситуации. Лишенные привычных данных, инженеры не имели возможности подсказать пилотам, что позади приближается быстрый соперник, и те не знали о необходимости освободить траекторию.

Чтобы избежать неприятностей, судьи FIA взяли девятиминутную паузу для исправления ситуацию. 

Как удалось разузнать Motorsport.com, причиной отказа стала не сама GPS – в дирекции гонки она продолжала исправна работать, показывая судьям расположение машин на трассе. 

Сбой оказался следствием проблем в системе, которая отслеживает составы резины, установленные на каждой машине, и в режиме реального времени передает эти данные в общий доступ, хронометраж и графику прямого эфира. 

Из-за этого отказа произошел сбой сервера – от чего перестал работать и весь остальной функционал, включая информацию о расположении машин на трассе.  

После остановки сессии проблема была идентифицирована, а всю электронику удалось перезапустить, после чего она работала в штатном режиме. 

Гонщики согласились, что FIA поступила правильно. 

«Это был непросто, – рассказал Валттери Боттас из Alfa Romeo. – Конечно, все зависит от трассы, но когда на ней много машин, примерно половина из них обычно на быстром круге, а вторая – на медленном. Когда мы слепы [без подсказок инженеров], это вызывает вопросы о безопасности. 

Да, можно справиться, но все равно остается дополнительный риск. Кто-то может остановиться на выходе из поворота в зоне, которая не будет просматриваться, а другой гонщик будет в этот момент атаковать на быстром круге, не имея информации». 

Ник де Врис, AlphaTauri AT04

Ник де Врис, AlphaTauri AT04

Фото: Лионель Энг / Motorsport Images

Ник де Врис из AlphaTauri добавил: «Красные флаги стали правильным решением. Здесь скверная обзорность и высокие скорости. Когда ты привык полагаться на команду, получая от инженера данные об отрывах, и вдруг остаешься без этой информации – ситуация становится непростой, как мы могли видеть. 

Трасса тут узкая, постоянно петляет, так что даже зеркала не спасают. Прямых, можно сказать, нет совсем – за исключением стартовой».

Интересно, что в пятницу в Альберт-парке перед началом одной из гонок поддержки сломался стартовый светофор. Организаторы объяснили, что две поломки никак не связаны между собой – и запустили заезд взмахом национального флага.

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Дополнительная информация: Филип Клерен и Эндрю ван Лёвен

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