Что сделает Леклера чемпионом Ф1? Отвечает Вассер

Шарль Леклер завоевал семь поул-позиций и одержал две победы в дебютный сезон с Ferrari. Монегаск стал четвертым в прошлом сезоне, а его бывший босс по Sauber Фредерик Вассер уверен, что в дальнейшем Шарль станет чемпионом мира.

«Одна из характеристик Шарля и всех чемпионов – чрезвычайная уверенность в себе за рулем, – сказал Вассер. – Иногда они способны делать вещи космического уровня благодаря этой уверенности.

А вне машины эта самоуверенность позволяет им быть самокритичными и винить себя. Ведь они отлично знают свой потенциал. Они чемпионы и могут сказать: “Окей, это был неудачный день”. Только чемпион может позволить себе подобное. На бумаге они лучше остальных, но способны винить себя. Это полезно для команды, потому что в противном случае пилот может увести вас не в ту сторону».

Вассер также отметил, что успех Леклера в прошлом сезоне был полностью заслуженным: «Я рад за него. Он провел отличный сезон, который мог стать еще лучше, если бы не произошедшее в Бахрейне и подобных гонках. У него невероятный темп в квалификациях, что впечатляет. Он на 200% заслужил все это. Он единственный пилот, за которым я слежу».

Дополнительная информация: Пабло Элизальде

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