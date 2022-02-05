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Формула 1 / Презентация ливреи Haas F1 Team Новости

Что самое сложное в работе над машиной 2022 года? В Haas рассказали

Технический директор Симоне Реста поделился подробностями того, как они с коллегами создавали шасси для совершенно нового регламента

Что самое сложное в работе над машиной 2022 года? В Haas рассказали
Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
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Команда Haas завершила сезон-2021 последней, но презентацию новой машины провела раньше всех – с той оговоркой, что это лишь ливрея на предварительной версии шасси. Впрочем, изображения VF-22 все равно дали поклонникам гоночной техники много поводов для анализа. 

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На пресс-конференции по случаю показа технического директора Haas Симоне Ресту спросили, что было самым сложным в работе над новой машиной.

«Нам требовалось понять, как вернуть аэродинамическую эффективность, – ответил итальянец. – При столь радикальных изменениях в правилах это первоочередная задача. Потери оказались очень серьезными.

Второй момент – нужно было рассматривать ситуацию в целом, чтобы сократить потери. Пришлось внимательно изучить новые шины, разобраться в их влиянии на остальные компоненты. Нового было очень много. Потому мы затратили серьезные усилия на работу с [18-дюймовой] резиной на тестах в Сильверстоуне и Абу-Даби. Это был очень интересный и полезный опыт. 

И еще один момент, по значимости едва ли не важнейший. Настоящей сложностью стал [избыточный] вес – думаю, все команды столкнулись с этим. Из-за новых дисков, шин, тормозов, требований к безопасности и всего остального вес очень серьезно вырос, и нам пришлось по-настоящему сражаться, чтобы снизить его. Это было важной частью нашего проекта». 

Оценивая, насколько новые машины Ф1 будут быстры в сравнении со старыми, Реста признал, что делать какие-то оценки тут очень сложно. 

«Я не могу сказать даже про нас, – признался он. – Потому что сам до сих пор не полностью понимаю все детали взаимодействия новой машины, резины, разных элементов. Да, у нас есть кое-какие идеи. Я читал публикации, где говорится, что новые машины будут примерно столь же быстры, как старые. Но тут правда сложно что-то комментировать. Давайте просто подождем пару-тройку недель».

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