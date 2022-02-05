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Команда Haas завершила сезон-2021 последней, но презентацию новой машины провела раньше всех – с той оговоркой, что это лишь ливрея на предварительной версии шасси. Впрочем, изображения VF-22 все равно дали поклонникам гоночной техники много поводов для анализа.

На пресс-конференции по случаю показа технического директора Haas Симоне Ресту спросили, что было самым сложным в работе над новой машиной.

«Нам требовалось понять, как вернуть аэродинамическую эффективность, – ответил итальянец. – При столь радикальных изменениях в правилах это первоочередная задача. Потери оказались очень серьезными.

Второй момент – нужно было рассматривать ситуацию в целом, чтобы сократить потери. Пришлось внимательно изучить новые шины, разобраться в их влиянии на остальные компоненты. Нового было очень много. Потому мы затратили серьезные усилия на работу с [18-дюймовой] резиной на тестах в Сильверстоуне и Абу-Даби. Это был очень интересный и полезный опыт.

И еще один момент, по значимости едва ли не важнейший. Настоящей сложностью стал [избыточный] вес – думаю, все команды столкнулись с этим. Из-за новых дисков, шин, тормозов, требований к безопасности и всего остального вес очень серьезно вырос, и нам пришлось по-настоящему сражаться, чтобы снизить его. Это было важной частью нашего проекта».

Оценивая, насколько новые машины Ф1 будут быстры в сравнении со старыми, Реста признал, что делать какие-то оценки тут очень сложно.

«Я не могу сказать даже про нас, – признался он. – Потому что сам до сих пор не полностью понимаю все детали взаимодействия новой машины, резины, разных элементов. Да, у нас есть кое-какие идеи. Я читал публикации, где говорится, что новые машины будут примерно столь же быстры, как старые. Но тут правда сложно что-то комментировать. Давайте просто подождем пару-тройку недель».

В то же время, по мнению итальянского конструктора, новые правила едва ли позволят одной из команд получить доминирующее преимущество – как было у Brawn в 2009-м.

«Да, каждая смена правил приводит к таким ситуациям, – объяснил Реста. – Так что сейчас тоже есть возможность улучшить свои позиции – особенно если вспомнить, какой плотной была в 2021-м средняя группа.

В то же время, регламент составлен так, что в некоторых вопросах очень жестко лимитирует возможности. Это своего рода баланс. И я очень рассчитываю, что пелотон станет еще плотнее. Может быть не сразу, не с первого и не со второго дня, но уже по ходу сезона. После четверти гонок или половины. Мне кажется, что отрывы будут уменьшаться. Посмотрим, прав ли я окажусь».