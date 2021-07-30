Что Red Bull хотела доказать тестами Элбона? Хорнер объяснил

Чтобы собрать аргументы для повторного рассмотрения судьями FIA столкновения Макса Ферстаппена с Льюисом Хэмилтоном на британском Гран При, команда Red Bull Racing устроила в Сильверстоуне однодневную тестовую сессию на машине 2019 года, за рулем которой работал резервный гонщик Александр Элбон.

Как стало известно из официального документа FIA, гонщик пытался воспроизвести действия Хэмилтона в повороте «Копс» и доказать, что по той траектории и с той скоростью, что были у британца, преодолеть его без выезда за белые линии невозможно.

В итоге судьи не стали пересматривать обстоятельства аварии, не увидев в предоставленных аргументах ничего принципиально нового и сохранив Льюису победу.

Тем временем на Гран При Венгрии журналисты спросили главу Red Bull Кристиана Хорнера, какие именно данные команда хотела получить на тестах в Сильверстоуне.

«Изначально эти заезды были запланированы еще до Гран При, – объяснил тот. – Мы собирались провести съемочный день на машине двухлетней давности.

Вдобавок, это позволяло поддержать форму нашего резервного гонщика. Изначально никаких мыслей собирать данные у нас не было».

Британец добавил: «В итоге мы попросили Алекса использовать ту же траекторию, которую до этого уже исследовали на симуляторе. Цель была в том, чтобы продемонстрировать, каким мог получиться выход из поворота, а также найти точку торможения.

Мы не смогли разогнаться до той скорости, какая была у Льюиса, хотя условия были очень похожими. И эти данные оказались очень полезными. Они подтверждали то, что мы ранее видели на симуляторе».

По словам Хорнера, в Red Bull не жалеют о затраченных ресурсах и усилиях: «Мы чувствовали, что нуждаемся в дополнительной информации, особенно учитывая серьезность аварии. У судей не было таких данных, когда они выносили свое решение.

Вчерашнее заседание прошло в открытой атмосфере, мы рассказали о новых данных, расположении машин и их скорости. акт в том, что Льюис должен был тормозить на 23 метра раньше, чтобы иметь возможность вписаться в тот поворот. А Макс использовал ту же траекторию, что и Шарль Леклер, когда тот в свою очередь защищался от Льюиса.

Мы представили эти данные, но судьи не сочли их новыми в рамках правил. Так что они не стали заново открывать слушания, а мы приняли их решение».