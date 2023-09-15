Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили

После того, как Red Bull Racing выиграла все 14 Гран При нынешнего сезона, нет ни малейших оснований сомневаться в качестве ее машины. Однако этап в Сингапуре начался для «Быков» и их поклонников с холодного душа.

Если в первой тренировке безоговорочный лидер сезона Макс Ферстаппен стал третьим с минимальным отставанием от пары Ferrari, то во второй сессии, которая прошла уже после заката, голландец остался только восьмым.

Он пропустил своего напарника Серхио Переса и проиграл лучшему времени Карлоса Сайнса без малого секунду.

«Сегодня все сложилось несколько хуже, чем мы ожидали, – не стал скрывать Макс в интервью Sky Sports. – Я испытывал сложности с балансом шасси. Во второй тренировке мы попробовали несколько вариантов – какие-то сработали, какие-то нет.

Но в итоге машина так и не поехала правильно. Это значит, что до завтра предстоит разобраться с некоторыми моментами. Кое-что нам пока неясно, и тут надо внимательно изучить данные».

Говоря о шансах на поул, который в Сингапуре особенно важен, голландец сказал: «Разумеется, мы постараемся, но пока наше отставание слишком велико. Ferrari быстра, а для нас все идет сложнее, чем мы ожидали».

Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Перес, чье отставание составило семь десятых, раскрыл некоторые примечательные подробности.

«По моим ощущениям, происходит кое-что любопытное, – сказал мексиканец. – У нас не получается настроить задок, особенно это было заметно во второй тренировке. Тут надо всерьез разобраться – надеюсь, до завтра мы сможем отыскать оптимальные настройки до квалификации».

Он добавил: «Как и можно было ожидать, Ferrari быстра здесь. Но что-то они слишком далеко. Надеюсь, завтра мы подберемся ближе, хотя уже ясно, что будет непросто.

На гоночной дистанции мы выглядим получше, но на этой трассе другие приоритеты. Нам обязательно нужно отыскать годный баланс для одного быстрого круга».

Год назад Серхио стартовал в Сингапуре с поула и выиграл гонку.

Дополнительная информация: Филип Клерен