Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Главные фавориты нынешнего чемпионата Ф1 завершили первый день на трассе «Марина-Бэй» только седьмым и восьмым по скорости. По их словам, на городской трассе у RB19 возникли проблемы
После того, как Red Bull Racing выиграла все 14 Гран При нынешнего сезона, нет ни малейших оснований сомневаться в качестве ее машины. Однако этап в Сингапуре начался для «Быков» и их поклонников с холодного душа.
Если в первой тренировке безоговорочный лидер сезона Макс Ферстаппен стал третьим с минимальным отставанием от пары Ferrari, то во второй сессии, которая прошла уже после заката, голландец остался только восьмым.
Он пропустил своего напарника Серхио Переса и проиграл лучшему времени Карлоса Сайнса без малого секунду.
«Сегодня все сложилось несколько хуже, чем мы ожидали, – не стал скрывать Макс в интервью Sky Sports. – Я испытывал сложности с балансом шасси. Во второй тренировке мы попробовали несколько вариантов – какие-то сработали, какие-то нет.
Но в итоге машина так и не поехала правильно. Это значит, что до завтра предстоит разобраться с некоторыми моментами. Кое-что нам пока неясно, и тут надо внимательно изучить данные».
Говоря о шансах на поул, который в Сингапуре особенно важен, голландец сказал: «Разумеется, мы постараемся, но пока наше отставание слишком велико. Ferrari быстра, а для нас все идет сложнее, чем мы ожидали».
Серхио Перес, Red Bull RB19
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Перес, чье отставание составило семь десятых, раскрыл некоторые примечательные подробности.
«По моим ощущениям, происходит кое-что любопытное, – сказал мексиканец. – У нас не получается настроить задок, особенно это было заметно во второй тренировке. Тут надо всерьез разобраться – надеюсь, до завтра мы сможем отыскать оптимальные настройки до квалификации».
Он добавил: «Как и можно было ожидать, Ferrari быстра здесь. Но что-то они слишком далеко. Надеюсь, завтра мы подберемся ближе, хотя уже ясно, что будет непросто.
На гоночной дистанции мы выглядим получше, но на этой трассе другие приоритеты. Нам обязательно нужно отыскать годный баланс для одного быстрого круга».
Год назад Серхио стартовал в Сингапуре с поула и выиграл гонку.
Дополнительная информация: Филип Клерен
Стартовая решетка Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура Стартовая решетка Гран При Сингапура
Мнение: Помогут Red Bull переделки трассы в Сингапуре или помешают?
Мнение: Помогут Red Bull переделки трассы в Сингапуре или помешают? Мнение: Помогут Red Bull переделки трассы в Сингапуре или помешают?
«Он не это имел в виду». Марко принес извинения Пересу, гонщик их принял
«Он не это имел в виду». Марко принес извинения Пересу, гонщик их принял «Он не это имел в виду». Марко принес извинения Пересу, гонщик их принял
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
Технический анализ: Red Bull скопировала у соперников решение заднего крыла
Технический анализ: Red Bull скопировала у соперников решение заднего крыла Технический анализ: Red Bull скопировала у соперников решение заднего крыла
«Он бесился после дерьмовой гонки». Макс ответил на слова Вольфа о рекордах
«Он бесился после дерьмовой гонки». Макс ответил на слова Вольфа о рекордах «Он бесился после дерьмовой гонки». Макс ответил на слова Вольфа о рекордах
Самое важное:
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой Ферстаппен: Изменения в настройках сделали машину неуправляемой
После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку
После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку После успеха в квалификации Расселл раскрыл секретный план Mercedes на гонку
Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку
Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку Сайнс завоевал поул в Сингапуре, оба пилота Red Bull не попали в десятку
Стартовая решетка Гран При Сингапура
Стартовая решетка Гран При Сингапура Стартовая решетка Гран При Сингапура
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.