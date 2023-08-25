Что произошло с Ferrari в Зандфорте? Команда ответила

Если кто-то поспешил обрадоваться тому, что по итогам пятницы первая строчка протокола досталась в Зандфорте не Максу Ферстаппену, то такая точка зрения выглядит предельно недальновидной.

Во-первых, лидер сезона, главный фаворит и кумир трибун уступил Ландо Норрису лишь неуловимые 23 тысячных. Во-вторых, важно помнить, что «Зандфорт» используется для гонок не слишком часто, а потому его асфальт ощутимо эволюционирует по ходу уик-энда. Макс провел свою быструю попытку довольно рано, что и сказалось на его темпе.

Зато когда пришло время длинных серий в гоночной конфигурации машин, скорость Ферстаппена оказалась на две с лишним десятых выше, чем у гонщика McLaren, а также Серхио Переса с Льюисом Хэмилтоном. Так что ожидать борьбы за победу вновь могут лишь оптимисты.

Но что произошло с Ferrari? Пилоты команды завершили день лишь на 11-й и 16-й позициях. Тут тоже не надо спешить с выводами. Начать стоит с того, что Карлос Сайнс с утра отдавал машину Роберту Шварцману и вернулся за руль только после обеда.

Кроме того, Леклер хоть и не вошел в десятку лидеров, но уступил лучшему времени не так много – 0,585 секунды.

Главные сложности Ferrari испытывала на первом и втором секторах. На третьем же, который включает знаменитый профилированный поворот, Леклер и вовсе стал автором лучшего времени. Для машины SF-23, которая отличается не самым широким оптимальным диапазоном, всегда сложно было подобрать универсальные настройки. Но всей видимости, сейчас этот фактор вновь проявил себя.

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Зак Маугер / Motorsport Images

Шварцман сам рассказал перед стартом уик-энда, что его задачей будет проверка корреляции симулятора, а не только работа на конкретный Гран При. Кроме того, свежий прогноз погоды на воскресенье говорит о серьезной вероятности дождя во время гонки, так что команда решила собрать соответствующие данные.

Теперь сложность в том, что если сделать ставку на «мокрые» настройки, у Сайнса с Леклером едва ли получится добраться до финала квалификации. На трассе, где традиционно непросто обгонять, это не сулит ничего хорошего.

Подводя итоги дня, глава Скудерии Фредерик Вассер не выразил особенной озабоченности. «Сегодня мы проверяли различные идеи, – сказал он. – Так как тесты по ходу сезона запрещены, сделать это можно было только в тренировках. Кроме того, решено было проверить конфигурацию с малым прижимом.

Также стоит отметить, что результаты наших гонщиков связаны с тем, что никто из них так и не смог собрать хороший быстрый круг. При этом в отдельных поворотах мы теряли в сравнении с Хэмилтоном до трех десятых. Но, думаю, у нас еще есть возможность прибавить. При этом если в квалификационном темпе мы действительно чуть позади, то в гоночном все выглядит очень неплохо».

Шарль Леклер поддержал босса: «По чистой скорости мы вполне могли стать третьими или четвертыми. В целом ощущения от машины пока не самые позитивные, но их явно можно улучшить. Прежде всего сейчас важно понять, что именно нам мешает – но, как мне кажется, этот вопрос можно решить тонкими настройками.

В обеих тренировках мы вносили в машину лишь небольшие изменения, постепенно продвигаясь в верном направлении».

Это правда, отставание Ferrari не выглядит катастрофическим. Вот только соперники к субботе наверняка тоже смогут отыскать по несколько десятых. Mercedes и McLaren сильно начали уик-энд и наверняка постараются воспользоваться этим.

«Сегодня мы не использовали свои возможности и остались за пределами десятки, – резюмировал монегаск. – Но завтра, если все сделать правильно с настройками, реально пробиться в тройку. Все в наших руках».