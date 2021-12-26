Что происходит в Сочи? В соцсетях говорят о закрытии трассы до лета

В социальных сетях начала появляться информация о приостановке активностей на «Сочи Автодроме» на длительный срок. Как в своем Инстаграме сообщил дрифтер Аркадий Цареградцев, объект «попал под запрет проведения любых событий». По словам Аркадия, инициатором выступила федеральная территория «Сириус», где находится автодром. Из-за возможной отмены мероприятий под угрозой как минимум один этап соревнования Sochi Drift Challenge, который должен состояться с 22 по 23 января 2022 года.

Через некоторое время «Сочи Автодром» официально подтвердил закрытие объекта, но по другой причине, не связанной с шумом и борьбой с авто-хулиганами. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Краснодарском крае, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, проведение гоночных программ на Сочи Автодроме приостановлено, – сообщила пресс-служба автодрома. – При этом индивидуальные экскурсии, а также работа «Автомузея Ника Панули», будут продолжены при условии соблюдения посетителями всех санитарно-эпидемиологических требований».

Напомним, что после сообщений о переезде Гран При России Ф1 под Санкт-Петербург обсуждалось будущее автодрома – в том числе болельщики высказывали опасения, что работа трассы может быть остановлена. Однако позже промоутер этапа «Росгонки» опроверг эту информацию и заявил, что после 2022 года объект продолжит функционировать и развиваться.