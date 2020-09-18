Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
Билеты
09 окт.
Следующее событие через
9 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
31 окт.
Следующее событие через
31 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
04 дек.
Следующее событие через
65 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
11 дек.
Первая тренировка через
73 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Аналитика

Анализ: Что продажа базы McLaren значит для будущего команды

Поделились
Комментарии
Анализ: Что продажа базы McLaren значит для будущего команды
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Когда стало известно, что знаменитый Технологический центр сменит владельца, это не могло не породить слухов о бедственном положении коллектива. Слово Джонатану Ноблу

Кризис, вызванный пандемией, серьезно ударил по группе McLaren – как по автомобильному, так и по гоночному направлению ее деятельности. Результатом стало увольнение 1200 сотрудников и необходимость взять кредит на 150 миллионов фунтов. 

Читайте также:

Непопулярные меры позволили надеяться, что после возобновления производства дорожных машин и выступлений в гонках ситуация как минимум станет стабильной. 

Именно потому новость о продаже базы McLaren в Уокинге невольно навела на мысль, что в действительности все оказалось даже хуже ожиданий, так как компании срочно понадобились еще 200 миллионов фунтов. 

Однако в действительности при оценке случившегося важно помнить, что это была не спонтанная мера, позволяющая быстро получить крупную сумму, а давно продуманный шаг. 

Новый исполнительный председатель McLaren Group Пол Уолш – он пришел в Уокинг в марте, в самом начале карантина – занимался этим вопросом уже какое-то время.

Один из первых выводов, сделанных Уолшем на новом месте, состоял вот в чем: ситуация McLaren является скорее исключением, чем правилом. Сейчас компании обычно не являются владельцами тех зданий, в которых ведут свою деятельность. Гораздо выгоднее высвободить капитал, продав недвижимость, и инвестировать его в те области, где деньги объективно нужнее.

Генеральный директор McLaren Зак Браун

Генеральный директор McLaren Зак Браун

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Вот что сказал глава McLaren Зак Браун: «Почему все эти деньги застряли в недвижимости? Мы не девелоперы. Мы гоночная команда и автомобильная компания. И это [продажа] – лишь начало пути, которые упростит наши балансные счета.

Полагаю, в этом мире большинство компаний не владеют теми зданиями, в которых работают. У нас эти строения отбирают большие суммы, и это не самое продуктивное использование фондов, если говорить об инвестировании в бизнес.

Потому мы решили продать базу. При этом сами продолжим работать там на условиях предельно долгосрочной аренды, а полученные деньги вложим в развитие своего бизнеса. На самом деле, это вполне обычная операция реструктуризации». 

Объявление о продаже Технологического центра было сделано именно сейчас, поскольку Уолш счел момент оптимальным. Нужно было разработать долговременную стратегию, пока команда решала краткосрочные задачи по ходу коронавирусной паузы и следующих месяцев. 

Браун объяснил : «У нас достаточно долгов, но теперь Пол обозначил направление и принял решения, которые должны должны усилить наш финансовый баланс, позволить инвестировать в нужные области и в итоге добиться роста компании, сделав ее намного сильнее в финансовом плане. Так что мы рады переменам, поскольку у Пола отличный послужной список».

Коллекция классических машин McLarens в Технологическом центре

Коллекция классических машин McLarens в Технологическом центре

Фото: McLaren

Учитывая кредит от Банка Бахрейна, продажа базы позволит существенно поправить финансовую ситуацию McLaren. Более того, Браун уверен, что смена собственника Технологического центра пойдет команде даже на пользу. 

«В финансовом плане у нас все в порядке, – объяснил Зак. – Понятно, что COVID очень ощутимо сказался и на нашем бизнесе в Формуле 1, и на автомобильном подразделении, и, до известной степени, на технологическом. Это потребовало незамедлительного поиска финансирования, что было задокументировано. 

Теперь это уже в прошлом. У нас есть достаточный запас прочности, позволяющий принимать решения в области бизнеса. Думаю, продажа [базы] с обратным лизингом была очень грамотным решением. Теперь мы просто будем каждый год платить за право занимать ее.

Взамен мы получили ресурсы, которые обеспечат рост нашего бизнеса. Мы вложим их и сможем приумножить, что выведет бизнес на совершенно новый уровень».

Для болельщиков Ф1 во всей этой истории самым главным является вот какой момент: в непростой ситуации McLaren Group решила оградить свою команду от тех последствий, которые всегда имеет любая серьезная реструктуризация. Иначе говоря, все было организовано так, чтобы работа гоночных отделов пострадала в наименьшей степени. Конструкторы продолжали работу над машиной. 

Сейчас команда занимает третье место в Кубке конструкторов. Скорое введение лимита бюджетов и новые правила наверняка помогут ей. И здесь пока не видно ни малейших оснований для тревоги. 

Браун сказал: «Мы подготовили отличный бизнес-план на пять лет, для следующей эры Формулы 1. Я совершенно уверен, что у нас достаточно ресурсов, людей и поддержки для возвращения в число лидеров».

Технологический центр McLaren

Технологический центр McLaren

Фото: McLaren

Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление

Предыдущая новость

Глок: У Бинотто непотопляемый контракт, но Ferrari надо менять управление

Следующая новость

Гасли: AlphaTauri нацелена поравняться с Red Bull

Гасли: AlphaTauri нацелена поравняться с Red Bull
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Команды McLaren
Автор Джонатан Нобл

Самое читаемое Сегодня

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему
Формула 2 Формула 2 / Новость

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону
Формула 1 Формула 1 / Новость

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

Перес готов к переходу в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Перес готов к переходу в Red Bull

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Модный приговор: FIA запретила особую одежду из-за выходки Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1 Формула 1 / Новость

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое читаемое

1
Формула 2

Маршалы в Сочи дали машине Ф2 сгореть почти дотла. FIA объяснила почему

2
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

3
Формула 1

«Полная чушь». Судья Гран При России ответил Хэмилтону

4
Формула 1

Перес готов к переходу в Red Bull

5
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Самое важное:

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью
Формула 1

Сало: Из-за Ферстаппена мне год угрожали смертью

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера
Формула 1

«Из Феттеля сделали Баррикелло». Как Ferrari использует Себастьяна на пользу Леклера

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством
Формула 1

Хорнер объяснил штраф Хэмилтона самодовольством

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона
Формула 1

«19 пилотов делают как положено». Экс-гонщики Ф1 раскритиковали Хэмилтона

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи
Формула 1

Анализ: как Ferrari добилась прогресса в Сочи

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.