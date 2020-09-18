Анализ: Что продажа базы McLaren значит для будущего команды

Кризис, вызванный пандемией, серьезно ударил по группе McLaren – как по автомобильному, так и по гоночному направлению ее деятельности. Результатом стало увольнение 1200 сотрудников и необходимость взять кредит на 150 миллионов фунтов.

Непопулярные меры позволили надеяться, что после возобновления производства дорожных машин и выступлений в гонках ситуация как минимум станет стабильной.

Именно потому новость о продаже базы McLaren в Уокинге невольно навела на мысль, что в действительности все оказалось даже хуже ожиданий, так как компании срочно понадобились еще 200 миллионов фунтов.

Однако в действительности при оценке случившегося важно помнить, что это была не спонтанная мера, позволяющая быстро получить крупную сумму, а давно продуманный шаг.

Новый исполнительный председатель McLaren Group Пол Уолш – он пришел в Уокинг в марте, в самом начале карантина – занимался этим вопросом уже какое-то время.

Один из первых выводов, сделанных Уолшем на новом месте, состоял вот в чем: ситуация McLaren является скорее исключением, чем правилом. Сейчас компании обычно не являются владельцами тех зданий, в которых ведут свою деятельность. Гораздо выгоднее высвободить капитал, продав недвижимость, и инвестировать его в те области, где деньги объективно нужнее.

Генеральный директор McLaren Зак Браун Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Вот что сказал глава McLaren Зак Браун: «Почему все эти деньги застряли в недвижимости? Мы не девелоперы. Мы гоночная команда и автомобильная компания. И это [продажа] – лишь начало пути, которые упростит наши балансные счета.

Полагаю, в этом мире большинство компаний не владеют теми зданиями, в которых работают. У нас эти строения отбирают большие суммы, и это не самое продуктивное использование фондов, если говорить об инвестировании в бизнес.

Потому мы решили продать базу. При этом сами продолжим работать там на условиях предельно долгосрочной аренды, а полученные деньги вложим в развитие своего бизнеса. На самом деле, это вполне обычная операция реструктуризации».

Объявление о продаже Технологического центра было сделано именно сейчас, поскольку Уолш счел момент оптимальным. Нужно было разработать долговременную стратегию, пока команда решала краткосрочные задачи по ходу коронавирусной паузы и следующих месяцев.

Браун объяснил : «У нас достаточно долгов, но теперь Пол обозначил направление и принял решения, которые должны должны усилить наш финансовый баланс, позволить инвестировать в нужные области и в итоге добиться роста компании, сделав ее намного сильнее в финансовом плане. Так что мы рады переменам, поскольку у Пола отличный послужной список».

Коллекция классических машин McLarens в Технологическом центре Фото: McLaren

Учитывая кредит от Банка Бахрейна, продажа базы позволит существенно поправить финансовую ситуацию McLaren. Более того, Браун уверен, что смена собственника Технологического центра пойдет команде даже на пользу.

«В финансовом плане у нас все в порядке, – объяснил Зак. – Понятно, что COVID очень ощутимо сказался и на нашем бизнесе в Формуле 1, и на автомобильном подразделении, и, до известной степени, на технологическом. Это потребовало незамедлительного поиска финансирования, что было задокументировано.

Теперь это уже в прошлом. У нас есть достаточный запас прочности, позволяющий принимать решения в области бизнеса. Думаю, продажа [базы] с обратным лизингом была очень грамотным решением. Теперь мы просто будем каждый год платить за право занимать ее.

Взамен мы получили ресурсы, которые обеспечат рост нашего бизнеса. Мы вложим их и сможем приумножить, что выведет бизнес на совершенно новый уровень».

Для болельщиков Ф1 во всей этой истории самым главным является вот какой момент: в непростой ситуации McLaren Group решила оградить свою команду от тех последствий, которые всегда имеет любая серьезная реструктуризация. Иначе говоря, все было организовано так, чтобы работа гоночных отделов пострадала в наименьшей степени. Конструкторы продолжали работу над машиной.

Сейчас команда занимает третье место в Кубке конструкторов. Скорое введение лимита бюджетов и новые правила наверняка помогут ей. И здесь пока не видно ни малейших оснований для тревоги.

Браун сказал: «Мы подготовили отличный бизнес-план на пять лет, для следующей эры Формулы 1. Я совершенно уверен, что у нас достаточно ресурсов, людей и поддержки для возвращения в число лидеров».