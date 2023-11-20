Что привело к хаосу в первом повороте Лас-Вегаса? Гонщики объяснили

Первые метры Гран При Лас-Вегаса получились сложными для участников Формулы 1. Если Макс Ферстаппен с Шарлем Леклером просто выехали за белую линию, то позади почти синхронно закрутились на трассе машины Фернандо Алонсо и Карлоса Сайнса.

Это вызвало цепную реакцию, и хотя в итоге всем удалось продолжить борьбу, некоторые гонщики откатились в самый конец пелотона, а другим потребовался ремонт.

Как оказалось, причиной ошибок двух испанцев стал не только холодный асфальт, не обеспечивающий должного уровня сцепления. Дело в том, что на пути от решетки к первому повороту на нем оказалась большая масляная лужа.

Она появилась примерно за полтора часа до старта, во время парада открытия. В этот раз, как часто бывает, гонщиков катали не на общей платформе, прицепленной к тягачу, а на различных исторических кабриолетах.

Один из них, предназначенный для дуэта McLaren, в самый ответственный момент сломался, и масло из его механических внутренностей оказалось на асфальте. Судьи присыпали лужу цементным порошком, но полностью устранить проблему им не удалось.

В результате и без того невысокое сцепление на этом участке почти пропало.

«Еще по ходу парада пилотов я заметил, как много там разлилось масла, – отметил после гонки Карлос Сайнс, говоря о своем старте. – Думаю, FIA стоит обратить на это внимание.

Это просто нечестно, так как масло было только на внутренней стороне трассы. Мало того, что асфальт сам по себе весьма грязный, так его еще и поливают маслом за час до старта. Подобное неприемлемо.

Очень похоже, что именно из-за этого первый поворот принес так много аварий».

Фото: Сэм Бэгнолл / Motorsport Images Парад пилотов: Оскар Пиастри и Ландо Норрис, McLaren

Пьер Гасли из Alpine тоже остался не в восторге: «Не самая приятная история. Особенно когда стартуешь с лучшей в сезоне [четвертой] позиции.

Я уже говорил по этому поводу с FIA и уверен, что последуют какие-то перемены. Как по мне, это несправедливо, когда одни стартуют по маслу, а другие – по чистому асфальту. Уверен, они это исправят».

Директор Ассоциации гонщиков GPDA Джордж Расселл после финиша на восьмом весте заметил: «Мы не впервые видим, как из этих старых машин, что используют для парадов, течет масло. Но в этот рас ситуация оказалась просто ужасной. Хотя, конечно, они постарались подчистить все к старту».