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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Что привело к аварии Ферстаппена? Ответ Макса

Автор:
, главный редактор

По словам голландца, он до последнего пытался удержать машину на траектории – но так и не смог избежать контакта со стеной

Что привело к аварии Ферстаппена? Ответ Макса

Макс Ферстаппен стал лишь 3-м в квалификации Гран При Саудовской Аравии, хотя имел более чем реальные шансы показать лучшее время на круге. В решающей попытке голландец ехал быстрый круг позже своих главных соперников – и показал лучшие времена дня на двух первых секторах. Но незадолго до финиша потерял контроль над машиной и на достаточно высокой скорости по касательной врезался в стену.

«В целом это была неплохая квалификация, – подвел пилот итоги заезда. – На этой трассе не так просто "включить" шины, привести их в нужную кондицию – но в итоге мне это удавалось. И в конце я ехал круг, на котором мог показать очень хорошее время. Я знал, что темп у нас определенно был – и это доказывают времена на первом и втором секторах…

Я не могу в деталях рассказать, что именно случилось – но одно из колес заблокировалось… Я пытался что-то сделать в этой ситуации, удержать машину на траектории, чтобы закончить круг. Но зацепил задней частью стену и остановился…

Само собой, после такого быстрого начала круга 3-е место – результат, который разочаровывает. Однако мы понимаем, что наша машина быстра – давайте теперь посмотрим, на что мы способны в гонке…»

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