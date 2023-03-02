Предыдущая / Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное Следующая / McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели
Формула 1 Новость

Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена

Финский чемпион мира не поверил, что лидер Red Bull утратит свои позиции – хотя напарник и будет стараться навязать ему борьбу

Автор:
, редактор (Нидерланды)
Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Серхио Перес пришел в Red Bull Racing перед сезоном 2021 года и за прошедшее время зарекомендовал себя отличным командным игроком: он действовал в интересах Макса Ферстаппена, а когда позволяла ситуация, сам добивался побед в Гран При. 

Начало прошлогоднего чемпионата получилось у мексиканца очень сильным, что привело к разговорам о его претензиях на внутрикомандное лидерство. Однако затем по мере эволюции машины она стала все больше отвечать предпочтениям Макса и все меньше – Серхио.

Итогом стали 15 побед и второй титул Ферстаппена. Этой зимой представители Red Bull говорили, что постарались сделать новое шасси RB19 более универсальным, чтобы оно подходило обоим гонщикам. Но это не убедило чемпиона мира 1998-99 годов Мику Хаккинена, что расстановка сил внутри команды может измениться. 

«Перес – хороший напарник, – объяснил 54-летний Хаккинен в своем блоге для Unibet. – Он никогда не пойдет против командных интересов. Порой его используют для довольно неприятных сценариев – скажем, когда надо притормозить кого-то из соперников. 

С другой стороны, невозможно провести такую карьеру и получить такое место, как у Переса, не будучи быстрым гонщиком. Просто когда ты выступаешь в одной команде с Ферстаппеном, нужно реально смотреть на вещи и отдавать себе отчет. Ты должен признать, что не сможешь обогнать Макса. Чтобы добиться этого, требуется сделать что-то сверхъестественное. 

Так что Перес – второй пилот [Red Bull], сомнений в этом быть не может». 

Говоря про самого действующего чемпиона, Мика добавил: «Он упорно вкалывал, чтобы стать тем, кем является сегодня. Не думаю, что хоть кто-то в нынешнем пелотоне может тягаться с ним по скорости. А титулы придали ему еще больше уверенности. 

При этом Макс все еще молод, так что способен совершенствоваться. И команда уверена в нем на все сто процентов».

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Фото дня: Льюис приехал на старт сезона Ф1, одетый в красное

McLaren использует в Бахрейне динамические рекламные панели
Мика Хаккинен Больше от
Мика Хаккинен
McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Формула 1

McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде McLaren представила машину 2023 года. А вот какие у нее были прежде

Хаккинен поспорил с Ферстаппеном по поводу городских трасс для Ф1

Хаккинен поспорил с Ферстаппеном по поводу городских трасс для Ф1

Формула 1

Хаккинен поспорил с Ферстаппеном по поводу городских трасс для Ф1 Хаккинен поспорил с Ферстаппеном по поводу городских трасс для Ф1

Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом

Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом

Формула 1

Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом Хаккинен объяснил, почему Хэмилтону сложно соперничать с Расселлом

Red Bull Racing Больше от
Red Bull Racing
Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Формула 1
Гран При Бахрейна

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

Формула 1
Гран При Бахрейна

Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes Топ-менеджер Red Bull стала советником Mercedes

«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull

«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull

Формула 1

«Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull «Зачем они вообще меня взяли?». Элбон вспомнил выступления за Red Bull

Самое важное:

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Формула 1

«Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках «Я не могу, парень». Боль в руке помешала Строллу в тренировках

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Формула 1

Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari Сайнс назвал причиной своего разворота эксперименты Ferrari

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Формула 1

Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена Пятничное поведение Red Bull неприятно удивило Ферстаппена

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Формула 2

Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды Пуршер выиграл первую квалификацию сезона Ф2 с перевесом в 0,75 секунды

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.