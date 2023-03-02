Что позволит Пересу догнать Ферстаппена? Мнение Хаккинена
Финский чемпион мира не поверил, что лидер Red Bull утратит свои позиции – хотя напарник и будет стараться навязать ему борьбу
Серхио Перес пришел в Red Bull Racing перед сезоном 2021 года и за прошедшее время зарекомендовал себя отличным командным игроком: он действовал в интересах Макса Ферстаппена, а когда позволяла ситуация, сам добивался побед в Гран При.
Начало прошлогоднего чемпионата получилось у мексиканца очень сильным, что привело к разговорам о его претензиях на внутрикомандное лидерство. Однако затем по мере эволюции машины она стала все больше отвечать предпочтениям Макса и все меньше – Серхио.
Итогом стали 15 побед и второй титул Ферстаппена. Этой зимой представители Red Bull говорили, что постарались сделать новое шасси RB19 более универсальным, чтобы оно подходило обоим гонщикам. Но это не убедило чемпиона мира 1998-99 годов Мику Хаккинена, что расстановка сил внутри команды может измениться.
«Перес – хороший напарник, – объяснил 54-летний Хаккинен в своем блоге для Unibet. – Он никогда не пойдет против командных интересов. Порой его используют для довольно неприятных сценариев – скажем, когда надо притормозить кого-то из соперников.
С другой стороны, невозможно провести такую карьеру и получить такое место, как у Переса, не будучи быстрым гонщиком. Просто когда ты выступаешь в одной команде с Ферстаппеном, нужно реально смотреть на вещи и отдавать себе отчет. Ты должен признать, что не сможешь обогнать Макса. Чтобы добиться этого, требуется сделать что-то сверхъестественное.
Так что Перес – второй пилот [Red Bull], сомнений в этом быть не может».
Говоря про самого действующего чемпиона, Мика добавил: «Он упорно вкалывал, чтобы стать тем, кем является сегодня. Не думаю, что хоть кто-то в нынешнем пелотоне может тягаться с ним по скорости. А титулы придали ему еще больше уверенности.
При этом Макс все еще молод, так что способен совершенствоваться. И команда уверена в нем на все сто процентов».
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