Что позволит Mercedes переиграть Ferrari в Кубке конструкторов? Расселл ответил
Разница между двумя командами перед решающим этапом составляет всего четыре очка. В такой ситуации решающей может стать каждая мелочь
Так как оба титула в нынешнем сезоне Формулы 1 очень быстро нашли своих обладателей, единственной реальной турнирной интригой в преддверии Гран При Абу-Даби остается судьба второго места в командном зачете.
Недавние неудачи Mercedes в Сан-Паулу и Лас-Вегасе привели к тому, что от преимущества в общем зачете над соперниками из Скудерии практически ничего не осталось. По сути, тот, кто лучше проедет в Абу-Даби, и окажется выше в итоговой таблице. При этом Ferrari устроит даже равенство по очкам благодаря победе Карлоса Сайнса в Сингапуре.
Говоря о том, хватит ли четырех баллов запаса, чтобы удержаться впереди, Джордж Расселл отметил в четверг на медиа-сессии: «Мы с большим интересом ждем предстоящего сражения, которое будет очень упорным.
Они сильно проводят последние гонки, но я все же предпочитаю быть в нашей ситуации, а не на их месте.
Нам важно просто оказаться на трассе и выполнить свою работу – проехать как можно быстрее. Если мы сделаем это, то закончим гонку впереди их».
Он добавил: «Мы были сильны в Абу-Даби год назад. Но в 2023-м разные команды постоянно удивляют своей формой в отдельных гонках – как скоростью, так и ее отсутствием.
Так что пока ничего не решено. Думаю, в квалификации у них будет небольшое преимущество, как это ужу не раз случалось по ходу сезона. Но воскресенье – это другая история. Нам по силам хорошо провести гонку».
В 2022-м Льюис Хэмилтон выбыл из борьбы на «Яс-Марине» из-за поломки, занимая незадолго до финиша четвертое место, а сам Расселл финишировал пятым. Гонщики Ferrari завершили дистанцию вторым и четвертым.
Повторение такого результата принесло бы Скудерии второе место в нынешнем чемпионате.
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Джордж Расселл, Mercedes
«Упустили много возможностей»
Сам Расселл в сезоне 2023 года завоевал всего один призовой кубок, Хэмилтон поднимался на подиум в общей сложности шесть раз, а в Венгрии стартовал с поула. Однако победа на бразильском Гран При 2022-го так и остается последней для Mercedes.
«Сезон вышел очень странным, – признался Джордж. – Порой мы были очень быстры, но так и не добились результатов, которых заслужили и которые, мне думается, были возможны.
Надо разобраться, как так вышло. Мы упустили множество самых разных возможностей. Сезон никак не назвать беспроблемным. Пока ты впереди, тебе сопутствует удача – но стоит откатиться назад, от нее не остается и следа.
Я не из тех, кто верит в везение. Напротив, считаю, что надо самому творить собственную удачу. Так что мы должны стать быстрее. И когда это случится, везение придет само собой».
Расселл признал, что в 2023-м выступал нестабильно: «Надо обязательно заняться этим зимой. В прошлом году я ехал гораздо надежнее и финишировал в пятерке, если не ошибаюсь, вообще чаще всех.
Сейчас я стал быстрее как в квалификациях, так и в гонках. Однако мы все равно уступаем. Впрочем, и соперников стало больше, в начале сезона очень сильно ехала Aston Martin, а во второй прибавила McLaren.
В любой случае, мы рассчитываем успешно провести предстоящий уик-энд и защитить свое второе место. А после этого придет время готовиться к следующему сезону».
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