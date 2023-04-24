Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил
В паддоке множатся слухи о том, что нынешние гонщики Скудерии в ближайшее время могут расстаться с терпящей бедствие командой. Хельмут Марко поделился мнением по этому поводу
Старт чемпионата-2023 оказался для Ferrari сродни холодному душу – зимой в Маранелло царил невероятный оптимизм, однако в трех первых Гран При ни один из ее пилотов даже не смог подняться на подиум, а в Кубке конструкторов команда идет только четвертой, значительно уступая по очкам тройке лидеров.
На таком фоне пошли разговоры о том, что пилоты Скудерии ищут возможность получить более быстрые машины, перейдя к соперникам. Шарль Леклер, как написал в своей колонке известный инсайдер Лео Туррини, начал переговоры с Mercedes.
Нынешний контракт монегаска действует до конца 2024 года, однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, что в современной Ф1 договоры между гонщиком и командой всегда имеют особые условия для досрочного расторжения.
Они вступают в силу, если машина оказалась не слишком быстрой или, напротив, пилоту не удается выступать достаточно успешно.
«Такие оговорки, связанные с результатами, стали обычным делом, – рассказал австриец в интервью Sport1. – Грубо говоря, они прописывают, что гонщик должен заработать какое-то количество очков к какому-то моменту сезона, обычно это летний перерыв. Если пилот делает это, его контракт автоматически продлевается.
Если же этого не происходит, то у обеих сторон есть вариант разрыва соглашения. Собственно, именно по этой причине Себастьян Феттель так легко ушел от нас в Ferrari в 2015 году».
Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Еще один слух, появившийся недавно, говорит об интересе Audi к другому гонщику Скудерии Карлосу Сайнсу. В этом случае, по мнению Марко, испанец не кривит душой, опровергая эти сплетни.
«Сейчас практически любой может что-нибудь написать в интернете, – объяснил консультант. –Убедиться в правоте таких публикаций попросту невозможно. Но зачем Ferrari и Карлосу прекращать сотрудничество? В этом просто нет смысла.
Карлос хорошо выполняет свою работу, а у Ferrari хватает других проблем, им не до раздумий о Сайнсе».
Нынешнее соглашение Карлоса также действует до конца 2024 года.
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