Что позволит Леклеру досрочно покинуть Ferrari? Марко объяснил

Старт чемпионата-2023 оказался для Ferrari сродни холодному душу – зимой в Маранелло царил невероятный оптимизм, однако в трех первых Гран При ни один из ее пилотов даже не смог подняться на подиум, а в Кубке конструкторов команда идет только четвертой, значительно уступая по очкам тройке лидеров.

На таком фоне пошли разговоры о том, что пилоты Скудерии ищут возможность получить более быстрые машины, перейдя к соперникам. Шарль Леклер, как написал в своей колонке известный инсайдер Лео Туррини, начал переговоры с Mercedes.

Нынешний контракт монегаска действует до конца 2024 года, однако гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко объяснил, что в современной Ф1 договоры между гонщиком и командой всегда имеют особые условия для досрочного расторжения.

Они вступают в силу, если машина оказалась не слишком быстрой или, напротив, пилоту не удается выступать достаточно успешно.

«Такие оговорки, связанные с результатами, стали обычным делом, – рассказал австриец в интервью Sport1. – Грубо говоря, они прописывают, что гонщик должен заработать какое-то количество очков к какому-то моменту сезона, обычно это летний перерыв. Если пилот делает это, его контракт автоматически продлевается.

Если же этого не происходит, то у обеих сторон есть вариант разрыва соглашения. Собственно, именно по этой причине Себастьян Феттель так легко ушел от нас в Ferrari в 2015 году».

Хельмут Марко, гоночный консультант Red Bull, Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Еще один слух, появившийся недавно, говорит об интересе Audi к другому гонщику Скудерии Карлосу Сайнсу. В этом случае, по мнению Марко, испанец не кривит душой, опровергая эти сплетни.

«Сейчас практически любой может что-нибудь написать в интернете, – объяснил консультант. –Убедиться в правоте таких публикаций попросту невозможно. Но зачем Ferrari и Карлосу прекращать сотрудничество? В этом просто нет смысла.

Карлос хорошо выполняет свою работу, а у Ferrari хватает других проблем, им не до раздумий о Сайнсе».

Нынешнее соглашение Карлоса также действует до конца 2024 года.