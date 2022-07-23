Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил

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Макс Ферстаппен показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Франции, однако командные действия Ferrari в квалификации обеспечили поул Шарлю Леклеру.

На этапе в Ле-Кастелле Red Bull сделала ставку на низкое лобовое сопротивление, благодаря чему Ферстаппен и Серхио Перес стали лидерами по максимальной скорости на прямых, однако соперники получили преимущество в медленных поворотах первого и третьего секторов.

Обратная сторона малого прижима еще и в том, что в этом случае гонщикам сложнее прогревать шины, однако в команде из Милтон-Килса объяснили, что возможность использовать подвижное крыло на прямых должна стать в воскресенье мощным оружием против Скудерии.

Данные GPS показывают, что у Ferrari есть преимущество около 10 км/ч в поворотах, но Red Bull выигрывают порядка 6 км/ч на прямых.

В 2020 году Макс уже смог воспользоваться «разгруженной» конфигурацией и переиграть Льюиса Хэмилтона в споре за победу на Юбилейном Гран При в Сильверстоуне.

Отвечая на вопрос Motorsport.com, возможен ли подобный сценарий в ближайшее воскресенье, Ферстаппен заметил: «Надеюсь, что так. Мы очень быстры на прямых, это классный бонус. Но в целом, должен признать, нам надо разобраться с поведением машины на быстрых участках.

Какое бы крыло мы ни поставили, в скоростных поворотах у нас есть небольшое отставание от Ferrari. Но завтра шины будут очень горячими, из-за этого не получится атаковать на пределе, как на квалификационном круге.

Потому я рассчитываю, что максимальная скорость даст нам чуть больше преимущества, чем на одном быстром круге, когда, кроме того, есть возможность на нескольких участках использовать DRS».

Макс Ферстапен, Red Bull Racing Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В нынешнем сезоне Максу мешает в квалификациях лишний вес машины RB18, голландец нередко жалуется на недостаточную поворачиваемость в медленных поворотах.

«В таких условиях, как здесь, очень сложно делать прогнозы, – признался Макс, победивший в Ле-Кастелле год назад. – В этой жаре весьма непросто удерживать шины в верном диапазоне параметров.

Скажу честно, в квалификации у нас был не лучший баланс. Сцепление было не тем, на какое я рассчитывал. Особенно в финале, когда требовалось атаковать всерьез.

Может, это просто сочетание конфигурации, покрытия, жары… Не знаю. Эта комбинация не лучшим образом подходит машине и моему стилю.

Но в целом второе место на старте – это, думаю, весьма неплохо».