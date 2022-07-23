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Формула 1 / Гран При Франции Новость

Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил

Максимальная скорость Red Bull на прямых в воскресенье должна стать мощным оружием Red Bull

Алекс Калинаукас
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Что позволит Ферстаппену переиграть Ferrari в гонке? Макс ответил
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Макс Ферстаппен показал лучшее время в субботней тренировке Гран При Франции, однако командные действия Ferrari в квалификации обеспечили поул Шарлю Леклеру.

На этапе в Ле-Кастелле Red Bull сделала ставку на низкое лобовое сопротивление, благодаря чему Ферстаппен и Серхио Перес стали лидерами по максимальной скорости на прямых, однако соперники получили преимущество в медленных поворотах первого и третьего секторов. 

Обратная сторона малого прижима еще и в том, что в этом случае гонщикам сложнее прогревать шины, однако в команде из Милтон-Килса объяснили, что возможность использовать подвижное крыло на прямых должна стать в воскресенье мощным оружием против Скудерии. 

Данные GPS показывают, что у Ferrari есть преимущество около 10 км/ч в поворотах, но Red Bull выигрывают порядка 6 км/ч на прямых.

В 2020 году Макс уже смог воспользоваться «разгруженной» конфигурацией и переиграть Льюиса Хэмилтона в споре за победу на Юбилейном Гран При в Сильверстоуне. 

Отвечая на вопрос Motorsport.com, возможен ли подобный сценарий в ближайшее воскресенье, Ферстаппен заметил: «Надеюсь, что так. Мы очень быстры на прямых, это классный бонус. Но в целом, должен признать, нам надо разобраться с поведением машины на быстрых участках.

Какое бы крыло мы ни поставили, в скоростных поворотах у нас есть небольшое отставание от Ferrari. Но завтра шины будут очень горячими, из-за этого не получится атаковать на пределе, как на квалификационном круге.

Потому я рассчитываю, что максимальная скорость даст нам чуть больше преимущества, чем на одном быстром круге, когда, кроме того, есть возможность на нескольких участках использовать DRS».

Макс Ферстапен, Red Bull Racing

Макс Ферстапен, Red Bull Racing

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В нынешнем сезоне Максу мешает в квалификациях лишний вес машины RB18, голландец нередко жалуется на недостаточную поворачиваемость в медленных поворотах. 

«В таких условиях, как здесь, очень сложно делать прогнозы, – признался Макс, победивший в Ле-Кастелле год назад. – В этой жаре весьма непросто удерживать шины в верном диапазоне параметров. 

Скажу честно, в квалификации у нас был не лучший баланс. Сцепление было не тем, на какое я рассчитывал. Особенно в финале, когда требовалось атаковать всерьез.

Может, это просто сочетание конфигурации, покрытия, жары… Не знаю. Эта комбинация не лучшим образом подходит машине и моему стилю. 

Но в целом второе место на старте – это, думаю, весьма неплохо».

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