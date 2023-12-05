Что позволило Williams подняться в сезоне-2023 на седьмое место? Элбон ответил
Команда из Гроу добилась лучшего за шесть лет результата благодаря тому, что использовала свои шансы, рассказал пилот. А еще она очень точно рассчитала распределение ресурсов
Заняв в 2017 году пятую строчку в итоговом протоколе Кубка конструкторов, после этого Williams растеряла форму и надолго откатилась в самый конец пелотона. Четырежды за пять лет она и вовсе оказывалась самой последней по итогам чемпионата.
Но в 2023-м наметился явный прогресс. В руках Алекса Элбона темно-синяя машина выглядела на отдельных Гран При очень неплохо, а к осень понемногу стал набирать темп и новичок Логан Сарджент. Итогом стали 28 очков и седьмая позиция в таблице.
И хотя форма Williams по ходу сезона оставалась нестабильной, Элбон обратил внимание на важный фактор: из каждого уик-энда им с командой удавалось выжимать максимум возможного.
«Странная история – почти все уверены, что мы неровно провели чемпионат, – объяснил 27-летний пилот. – Но я могу сказать, что мы были невероятно стабильны в достижении результата.
Да, машина везде ехала по-разному. Мы знали, что в Монце и Вегасе все будет хорошо. И на тех этапах, где прохладная погода, тоже. Но также нам было понятно, что на других трассах все будет сложнее. Особенно на медленных.
У машины есть свои сильные и слабые стороны, и главная задача на будущий год – разобраться с последними. Но главное – мы реализовывали свои шансы и использовали большую часть возможностей.
Собственно, именно это и позволило нам занять седьмое место. Когда машина позволяла бороться, мы делали все возможное, чтобы заработать очки. А вот соперники, как мне кажется, ошибались с тактикой или еще как-то растеряли множество зачетных баллов».
Фото: Williams
Лучшими результатами Элбона в сезоне-2023 стали седьмые места в Монреале и Монце
Машину FW46, на которой Williams предстоит выступать в 2024-м, строит новый технический директор Пэт Фрай. Для руководителя коллектива Джеймса Воулза 2024-й тоже станет первым сезоном полноценной работы.
«Время даст ответ, – сказал Элбон о перспективах. – [Фрай] очень быстро включился в работу и установил те области, где прежде всего необходимо прибавлять. Я рад, что он работает с нами.
На самом деле, в этом сезоне мы многое принесли в жертву, уделив больше внимания машине для следующего года. Именно поэтому у нас было заметно меньше обновлений, чем у соперников.
Но график был выбран верно. Мы сделали ровно столько, сколько требовалось для седьмого места. И сейчас смотрим в будущее. Теперь у нас есть Пэт, а Джеймс начнет свой первый полноценный сезон в качестве лидера. Посмотрим, что из этого выйдет».
Photo by: Jake Grant / Motorsport Images
Alex Albon, Williams Racing
Лучший сезон в Ф1
Сам Элбон заработал по итогам прошедшего чемпионата Ф1 27 очков, сумев финишировать в десятке сильнейших на семи этапах сезона.
Используя хорошую скорость Williams на прямых, он пробился в первую шестерку на стартовой решетке в Зандфорте, Монце и Лас-Вегасе, а единственную ошибку допустил в Австралии, улетев с трассы. Кроме того, 27-летний пилот выбыл из борьбы после аварий на первом круге в Японии и Бразилии, но не был их главным виновником.
Оценивая свои выступления, гонщик Williams отметил: «Я очень горжусь тем, чего смог добиться. Я хотя меня не назвать самовлюбленным человеком, который постоянно нахваливает сам себя, но в этот раз не могу не признать своих достижений.
Большинство гонок по ощущениям вовсе не были простыми, приходилось постоянно сражаться. Но мне понравилось. В такой ситуации мне удается раскрываться. И прошедший сезон стал для меня лучшим за все время выступлений в Ф1.
Очень полезными оказались те связи, которые установились между мной и командой. Именно они позволили добиваться своего максимума и выступать настолько здорово».
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