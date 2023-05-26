Что позволило Red Bull прибавить во второй тренировке? Макс рассказал
Если утренняя сессия Гран При Монако сложилась для действующего чемпиона мира не лучшим образом, то после обеденного перерыва он привычно возглавил протокол
Выиграв пять первых Гран При, команда Red Bull приехала в Монте-Карло без статуса фаворита – мнение знатоков склонялось к тому, что трасса в древнем княжестве не подходит машине RB19. Первая тренировка подтвердила ожидания – пилоты команды стали только четвертым и шестым.
Однако уже во второй сессии привычная скорость Red Bull вернулась – даже не собрав свой идеальный круг, Макс Ферстаппен возглавил протокол.
По его словам, изменения в регулировках оказались позитивными, и потенциально они должны позволить поехать еще быстрее.
«В первой сессии все оказалось непросто, – признался голландец в телеинтервью. – Я не был доволен тем, как машина ведет себя на кочках и при при атаке поребриков.
Но ко второй тренировке ситуация заметно улучшилась, я чувствовал, что мы стали быстрее. Да, мы пока недостаточно сильны на неровностях и бордюрах, особенно если сравнивать с Ferrari. Работы до завтра еще много, тем более, что отрывы невероятно малы.
Так как в квалификации надо будет ехать на пределе, нам нужно добавить еще, чтобы удержаться впереди».
На вопрос о том, реально ли прибавить к субботе, Ферстаппен ответил: «Думаю, нам надо продвинуться чуть дальше в выбранном направлении. Надеюсь, это позволит дополнительно улучшить ситуацию.
Наконец-то машина стала управляемой, она позволяет атаковать на быстром круге, ехать еще ближе к гардрейлям. Так что начало дня вышло сложным, но завершилось все неплохо».
Дополнительная информация: Филип Клерен
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