Что позволило Red Bull прибавить во второй тренировке? Макс рассказал

Выиграв пять первых Гран При, команда Red Bull приехала в Монте-Карло без статуса фаворита – мнение знатоков склонялось к тому, что трасса в древнем княжестве не подходит машине RB19. Первая тренировка подтвердила ожидания – пилоты команды стали только четвертым и шестым.

Однако уже во второй сессии привычная скорость Red Bull вернулась – даже не собрав свой идеальный круг, Макс Ферстаппен возглавил протокол.

По его словам, изменения в регулировках оказались позитивными, и потенциально они должны позволить поехать еще быстрее.

«В первой сессии все оказалось непросто, – признался голландец в телеинтервью. – Я не был доволен тем, как машина ведет себя на кочках и при при атаке поребриков.

Но ко второй тренировке ситуация заметно улучшилась, я чувствовал, что мы стали быстрее. Да, мы пока недостаточно сильны на неровностях и бордюрах, особенно если сравнивать с Ferrari. Работы до завтра еще много, тем более, что отрывы невероятно малы.

Так как в квалификации надо будет ехать на пределе, нам нужно добавить еще, чтобы удержаться впереди».

На вопрос о том, реально ли прибавить к субботе, Ферстаппен ответил: «Думаю, нам надо продвинуться чуть дальше в выбранном направлении. Надеюсь, это позволит дополнительно улучшить ситуацию.

Наконец-то машина стала управляемой, она позволяет атаковать на быстром круге, ехать еще ближе к гардрейлям. Так что начало дня вышло сложным, но завершилось все неплохо».

Дополнительная информация: Филип Клерен