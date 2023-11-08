Что позволило Пересу вернуть скорость? Хорнер ответил

Хотя Серхио Перес и проиграл Фернандо Алонсо в самой яркой дуэли уик-энда в Сан-Паулу и финишировал только четвертым, не вызывает сомнения, что ему удалось оставить позади сложную полосу неудач и разочарований.

В субботнем спринте мексиканец финишировал третьим, а днем позже остановился всего в 0,053 секунды от нижней ступени подиума. Такие результаты стали для гонщика наилучшими с Гран При Италии в начале сентября (строго говоря, в Остине он тоже занял четвертое место, но только после исключения из протокола Льюиса Хэмилтона).

Как рассказали в Red Bull, важным шагом к обретению Пересом прежней уверенности стала специальная трехдневная тестовая сессия, которую он провел на симуляторе в преддверии Гран При США.

«Думаю, в этот раз он прекрасно справился, – рассказал глава RBR Кристиан Хорнер после финиша в Сан-Паулу. – В борьбе с Фернандо, который был очень быстр на прямых, машину Серхио чуть разболтало во втором повороте [последнего круга]. Но он все равно сражался изо всех сил.

В любом случае, он оторвался от Льюиса [Хэмилтона] на 12 очков за уик-энд, да и в целом выступал очень здорово: финишировал третьим в спринте, а в главной гонке прорвался с девятого места, где оказался из-за желтых флагов в квалификации, на четвертое».

Говоря о причинах перемен в мексиканце, Хорнер продолжил: «Думаю, он скорректировал подход и теперь прежде всего уделяет внимание самым базовым вещам. Это позволило привести все в порядок».

Фото: Red Bull Content Pool Серхио Перес, Red Bull Racing

По мнению британского менеджера, успешное выступление в Сан-Паулу должно помочь Пересу довести сезон до завершения на таком же уровне.

«Это было очень важно с точки зрения уверенности, – сказал Кристиан. – Теперь мы вновь видим прежнего Чеко, которого знали раньше. И нам отлично известно, на что он способен.

Перед поездкой в Вегас – на еще одну городскую трассу, где он всегда выступает хорошо – Серхио получил очень важный импульс. На а там через неделю и Абу-Даби».