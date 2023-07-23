Что позволило Максу так здорово стартовать в Венгрии? Он рассказал

На «Хунгароринге» Макс Ферстаппен упустил поул впервые с майского этапа в Майами – в квалификации лидер Red Bull проиграл 0,003 секунды Льюису Хэмилтону. Но в воскресенье ситуация быстро стала привычной для нынешнего сезона: голландец отлично стартовал и уже из первого поворота вышел лидером, после чего больше не уступал первую позицию.

Считается, что в Венгрии нечетные позиции на решетке гораздо предпочтительнее, так как находятся на гоночной траектории, где асфальт чище. Однако даже этот фактор не помог Хэмилтону хоть что-то противопоставить давнему сопернику.

«Наконец-то нам удался по-настоящему хороший старт, – улыбнулся Макс после 44-й победы в карьере. – И я этому очень рад. Мы всерьез работали над этим, и наконец-то сцепление сработало именно так, как было нужно. Ну а после этого я знал, что надо занять внутренний радиус – и тогда первый поворот мой.

Да, тормозить пришлось предельно поздно, так как машина тяжелая. Но, к счастью, все сработало. С этого момента я просто вел собственную гонку. Машина сегодня была действительно быстрой».

После квалификации Ферстаппен жаловался на скверный баланс машины, но в гонке эта проблема не проявляла себя.

«Мы действительно испытывали проблему на одном круге по ходу всего уик-энда, – сказал он. – Но, может быть, в гонке это даже помогло. Машина хорошо ехала на любой резине, было несложно контролировать износ. Собственно, именно поэтому я и смог создать такой отрыв».

Преимущество лидера сезона над Ландо Норрисом на финише превысило полминуты.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл