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Что позволило Максу так здорово стартовать в Венгрии? Он рассказал

Гонщик Red Bull занимал не решетке второе место, но даже более грязная часть стартовой прямой не помешала ему войти в первый поворот раньше обладателя поула Льюиса Хэмилтона

После старта: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Ландо Норрис, McLaren MCL60, Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23

На «Хунгароринге» Макс Ферстаппен упустил поул впервые с майского этапа в Майами – в квалификации лидер Red Bull проиграл 0,003 секунды Льюису Хэмилтону. Но в воскресенье ситуация быстро стала привычной для нынешнего сезона: голландец отлично стартовал и уже из первого поворота вышел лидером, после чего больше не уступал первую позицию

Считается, что в Венгрии нечетные позиции на решетке гораздо предпочтительнее, так как находятся на гоночной траектории, где асфальт чище. Однако даже этот фактор не помог Хэмилтону хоть что-то противопоставить давнему сопернику. 

«Наконец-то нам удался по-настоящему хороший старт, – улыбнулся Макс после 44-й победы в карьере. – И я этому очень рад. Мы всерьез работали над этим, и наконец-то сцепление сработало именно так, как было нужно. Ну а после этого я знал, что надо занять внутренний радиус – и тогда первый поворот мой. 

Да, тормозить пришлось предельно поздно, так как машина тяжелая. Но, к счастью, все сработало. С этого момента я просто вел собственную гонку. Машина сегодня была действительно быстрой».

После квалификации Ферстаппен жаловался на скверный баланс машины, но в гонке эта проблема не проявляла себя. 

«Мы действительно испытывали проблему на одном круге по ходу всего уик-энда, – сказал он. – Но, может быть, в гонке это даже помогло. Машина хорошо ехала на любой резине, было несложно контролировать износ. Собственно, именно поэтому я и смог создать такой отрыв».  

Преимущество лидера сезона над Ландо Норрисом на финише превысило полминуты. 

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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Инфографика: Гран При Венгрии круг за кругом

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