Что позволило Максу так здорово стартовать в Венгрии? Он рассказал
Гонщик Red Bull занимал не решетке второе место, но даже более грязная часть стартовой прямой не помешала ему войти в первый поворот раньше обладателя поула Льюиса Хэмилтона
На «Хунгароринге» Макс Ферстаппен упустил поул впервые с майского этапа в Майами – в квалификации лидер Red Bull проиграл 0,003 секунды Льюису Хэмилтону. Но в воскресенье ситуация быстро стала привычной для нынешнего сезона: голландец отлично стартовал и уже из первого поворота вышел лидером, после чего больше не уступал первую позицию.
Считается, что в Венгрии нечетные позиции на решетке гораздо предпочтительнее, так как находятся на гоночной траектории, где асфальт чище. Однако даже этот фактор не помог Хэмилтону хоть что-то противопоставить давнему сопернику.
«Наконец-то нам удался по-настоящему хороший старт, – улыбнулся Макс после 44-й победы в карьере. – И я этому очень рад. Мы всерьез работали над этим, и наконец-то сцепление сработало именно так, как было нужно. Ну а после этого я знал, что надо занять внутренний радиус – и тогда первый поворот мой.
Да, тормозить пришлось предельно поздно, так как машина тяжелая. Но, к счастью, все сработало. С этого момента я просто вел собственную гонку. Машина сегодня была действительно быстрой».
После квалификации Ферстаппен жаловался на скверный баланс машины, но в гонке эта проблема не проявляла себя.
«Мы действительно испытывали проблему на одном круге по ходу всего уик-энда, – сказал он. – Но, может быть, в гонке это даже помогло. Машина хорошо ехала на любой резине, было несложно контролировать износ. Собственно, именно поэтому я и смог создать такой отрыв».
Преимущество лидера сезона над Ландо Норрисом на финише превысило полминуты.
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
Самое важное:
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
«Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса «Они не возьмут Риккардо». Джордан предсказал будущего напарника Макса
Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023
Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023 Мнение: поклонникам Ferrari лучше забыть про остаток сезона-2023
Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал
Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал Марко: Пока наш новый пакет еще толком не заработал
Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа
Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа Галерея: Alfa Romeo показала «зеленую» ливрею для этапа в Спа
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.