Что позволило Aston Martin прибавить в Спа? Алонсо ответил
После двух слабых уик-эндов «зеленая» команда вновь добилась неплохого результата – по мнению двукратного чемпиона мира, AMR возвращается на верные рельсы
В Сильверстоуне и особенно Будапеште результаты Aston Martin ничем не напоминали весенние гонки – пилоты команды с трудом зарабатывали очки и не могли угнаться за соперниками из Mercedes и McLaren, не говоря уже о Red Bull.
Уик-энд в Спа тоже начался для команды не лучшим образом – в спринте Фернандо Алонсо улетел с трассы, а Лэнс Стролл финишировал 11-м. Однако в главной гонке пилоты финишировали пятым и девятым, что позволило удержать третью строчку в Кубке конструкторов.
«Сегодня машина выглядела быстрой, а парни отлично справились с тактикой и пит-стопами, – объяснил Алонсо на вечернем медиа-брифинге. – В целом ощущения от пилотирования стали лучше.
Нам пришлось всерьез подумать после Сильверстоуна и Венгрии. Команда внесла кое-какие изменения в конфигурацию шасси. Думаю, сегодня они оправдали себя. Машина чувствовалась более естественно, более быстрой. Так что я доволен, это позитивно в преддверии летних каникул».
Фернандо Алонсо, Aston Martin F1 Team
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
Гонщик рассказал, что его сложности в субботу были вызваны выбором «сухих» настроек с прицелом на воскресенье.
«Мне кажется, если не считать McLaren, все сделали ставку на сухие условия – или, как минимум, преимущественно сухие, – объяснил двукратный чемпион. – При этом по ходу уик-энда нам ни разу не удалось проехать два круга подряд в одинаковых условиях. Асфальт постоянно подсыхал, и в итоге позволял перейти на слики. В квалификациях и спринтах всегда так».
Он добавил: «В этот раз мне повезло на старте. Еще до Красной воды я отыграл несколько позиций. В тот момент я волновался, что нам не хватит темпа, и соперники смогут вернуть их. Но в этот раз машина ехала быстро. Мы сдержали Mercedes [Джорджа Расселла] и McLaren [Ландо Норриса], мы были в борьбе. И это позитивный знак на вторую часть сезона».
Алонсо завершил первую часть сезона Ф1 на третьей позиции в общем зачете. Но удержать ее будет непросто. Раскатившийся в последних гонках Льюис Хэмилтон уступает старому сопернику всего одно очко.
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