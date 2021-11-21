Что позволило Alpine прибавить по ходу сезона? Окон объяснил

Фернандо Алонсо Фернулся на подиум Формулы 1 впервые с 2014 года – более продолжительный интервал между двумя визитами на пьедестал за всю историю Ф1 был только у Алекса Вурца.

Успех коллектива из Энстоуна подтвердил и пятый результат Эстебана Окона. Теперь Alpine практически гарантировано закончит сезон на пятой строчке в Кубке конструкторов, взяв верх над соперниками из AlphaTauri. Разница между ними за два этапа до финиша достигла 25 очков.

После гонки на «Лосаиле» Окона спросили, что позволило Alpine столь заметно прогрессировать в последнее время после явного периода застоя в 2020-м и сложного старта нынешнего чемпионата.

«Это правда, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего мы заметно продвинулись вперед, – объяснил Эстебан. – вижу, что команда претерпела полную трансформацию и теперь стала единой. Наши боссы, Лоран Росси и Лука ди Мео, оказывают на нас серьезный прессинг, но при этом полностью поддерживают, что позволяет полностью избежать негативного стресса. Это потрясающая атмосфера для работы.

Мы продолжаем следовать этому плану. Он объединяет команду, и сейчас мы уже готовы биться за подиум – а в будущем намерены делать это гораздо чаще».

Говоря о гонке в Катаре, Окон добавил: «Мне удался отличный старт [с девятого места]. Я сразу обошел двоих соперников, а потом оставил позади и Карлоса [Сайнса] по внешнему радиусу второго поворота. Так как после второй тренировки стало ясно, что у нас есть темп на длинных сериях, я знал – такое начало обещает хороший результат.

Честно говоря, я мог бы ехать куда быстрее, но большую часть времени внимательно следил за состоянием шин, которые было важно сохранить до самого финиша»

Он добавил, что в Катаре команде удалось очень здорово справиться с поиском настроек, что не всегда получалось прежде.

«Это правда, характеристики этой трассы удачно подошли нашей машине, – объяснил Эстебан. – Но дело не только в этом. В этот раз мы потрясающе отработали с настройками и нашли те мелочи, которые не всегда получалось находить на прошлых этапах. Такие вещи очень влияют на результат, позволяя получать дополнительную скорость.

Единственное, что в этот раз у нас получилось не лучшим образом – это мой круг в финале квалификации. Но во всех остальных компонентах по ходу уик-энда мы были сильны. Думаю, нам удалось сделать шаг вперед в плане того, как получать от машины максимум».







Эрвин Ягги