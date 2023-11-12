Что позволило AlphaTauri прибавить под конец сезона? В команде рассказали

Казалось, что AlphaTauri так и останется в 2023 году на самой нижней строчке Кубка конструкторов. Команда начала сезон со слухов о смене владельца, продолжила чехардой с составом пилотов, а потом пришло время готовиться к уходу на пенсию бессменного руководителя Франца Тоста и его замене на Лорана Мекиса.

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В такой ситуации редкие финиши в десятке казались вполне нормальными результатами – но внезапно Юки Цунода закончил гонку в Остине восьмым, а Даниэль Риккардо и вовсе приехал в Мехико к отличному седьмому результату. В Сан-Паулу японский пилот пополнил копилку команды и в спринте, и в главной гонке – что вывело AlphaTauri на восьмую строчку Кубка конструкторов в семи очках позади Williams.

В интервью Auto Motor und Sport генеральный директор команды Петер Байер, который руководит работой в Фаэнце в фазе перехода управления, рассказал о причинах столь ощутимого прогресса.

«Все началось с пакета обновлений, который мы привезли в Сингапур, – объяснил Байер. – После этого появились и другие детали, которые еще более усилили нашу машину.

Также мы добились серьезного прогресса в работе с настройками. Появление в команде Даниэля [Риккардо] принесло очень серьезную пользу, он активно включился в работу и помог инженерам. После этого оба гонщика стали куда более довольны поведением машины.

Теперь у нас все куда проще с контролем за резиной, да и на прямых мы уже не самые медленные и по максимальной скорости теперь находимся где-то в серединке.

Хорошие результаты вдохновили всю команду. Сотрудники видят, что дела пошли на лад, что новинки работают. Это придает дополнительную уверенность и позволяет атаковать. Когда риск оправдывается, это всегда ободряет».

Фото: Red Bull Content Pool Юки Цунода, AlphaTauri AT04, Даниэль Риккардо, AlphaTauri AT04

Юки Цунода после завершения гонки в Бразилии отметил, что AlphaTauri вполне по силам побороться с Williams за седьмую строчку в общем зачете на двух оставшихся Гран При.

«Думаю, сейчас нас можно считать темной лошадкой, – сказал японец. – Мы уже заработали очки в трех гонках подряд и набрали хороший темп. Теперь надо поддерживать его – мы все ближе к седьмой позиции в чемпионате и, думаю, завоевать ее вполне возможно».