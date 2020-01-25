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Формула 1 / Новость

Что помешало Renault грамотно освоить 15 млн фунтов? Отвечает Абитбуль

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Что помешало Renault грамотно освоить 15 млн фунтов? Отвечает Абитбуль
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
25 янв. 2020 г., 11:12

По словам руководителя французской команды, техническому департаменту не хватило сильного руководителя. Это привело к тому, что Renault не удалось по-максимуму использовать миллионы фунтов на разработку машины.

В 2019 году Renault возлагала большие ожидания на обновления машины, которые привезла в Ле-Кастелле, однако новинки получились провальными. Это побудило команду пересмотреть кадровую ситуацию и нанять бывшего инженера McLaren Пэта Фрая.

Руководитель Renault Сириль Абитбуль рассказал, что вследствие неудач команда не смогла правильным образом реализовать 15 миллионов фунтов инвестиций.

«Похоже, нам чего-то не хватало в техническом руководстве командой, в способности собрать все ресурсы воедино, – сказал Абитбуль Motorsport.com. – Мы часто говорим о цифрах, и важно отметить, что в Энстоуне сейчас работают 750 человек. Это огромное число, и инвестиций было много – 15 миллионов фунтов.

Чтобы этим управлять, нужен сильный специалист. Мы чувствовали, что были слабы в техническом руководстве. Это привело к найму Пэта».

Абитбуль сказал, что существует множество факторов, объясняющих, почему сезон-2019 сложился для Renault далеко не так, как хотелось бы.

«В первой части сезона у нас была хорошая машина, – отметил он. – Но это было не очень заметно, потому что нам не удалось добиться результатов и набрать столько очков, сколько мы могли – учитывая теоретическую конкурентоспособность нашей машины.

Причины были разные: надежность, двигатель, работа на трассе, где-то пит-стопы и стратегия. Касательно пилотов, Даниэль тогда привыкал к машине, и это, к сожалению, стоило нам несколько очков, когда мы были в хорошей форме».

Абитбуль рассказал, что обновление машины во Франции выявило концептуальную ее проблему, которую уже не получалось решить в течение сезона – и этим смогла воспользоваться опередившая их McLaren.

«Мы ожидали вывести машину на следующий уровень, но это не сработало, – сказал он. – Мы обнаружили, что существует предел в развитии машины, учитывая выбор, который был сделан с точки зрения общей философии.

Вторая половина сезона была сложнее, другие команды обогнали нас по темпам развития. Плюс McLaren извлекла выгоду из  прогресса наших моторов».

По словам Абитбуля, в начале следующего сезона Renault будет придерживаться следующей стратегии: «В начале сезона значение имеет не теоретическая скорость машины, а возможность добиваться в гонках максимума. Нужен не столько лучший темп, сколько крепкий и надежный пакет наряду с готовой командой и пилотами, которые готовы добиться от машины максимума».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Renault F1 Team
Автор Джонатан Нобл

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12 мар. - 15 мар.
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