Формула 1 Гран При Мексики
Новость

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Второй Гран При подряд Джордж и близко не мог угнаться со своим партнером по Mercedes Льюисом Хэмилтоном, а в концовке с большим трудом удержал позицию под атаками Даниэля Риккардо на AlphaTauri

Адам Купер
Автор Адам Купер
Updated
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

В Остине у Джорджа Расселла не было возможность реализовать скорость своей Mercedes W14, так как значительную часть дистанции он был вынужден экономить топливо.

Однако спустя неделю в Мехико результат британца вновь оказался весьма скромным – шестое место почти в полуминуте позади Льюиса Хэмилтона на такой же машине. 

Джордж пропустил на последних кругах Ландо Норриса и лишь с большим трудом сдержал позади Даниэля Риккардо. Как оказалось, на этот раз причина была в том, что гонщик перегрел тормоза, пытаясь преследовать Карлоса Сайнса.

«Нашу гонку вновь осложнили шины, – объяснил он. – С темпом все было в порядке, но я вплотную преследовал Карлоса и никак не мог обогнать его. 

Тормоза стали греться, и мне пришлось чуть сбросить. Но из-за этого резина сразу же остыла, и вернуть ее в прежнее состояние я больше так и не смог. 

Последние 15 кругов я вообще ехал словно по льду. Признаюсь, это далеко не самое приятное чувство. Я даже рад, что хотя бы финишировал шестым».

Он добавил: «Такие ситуации никогда не радуют, ты вынужден защищаться и находишься в невыгодном положении. На самом деле, всю гонку шины работали не особенно здорово, а как только я замедлился, зацеп окончательно пропал и больше так и не восстановился.

Я понимал, почему это произошло, так что не особенно беспокоился. Но два уик-энда подряд что-то мешает мне добиться результата. Сначала шины перестали работать, так как [в Остине] я экономил топливо, теперь из-за перегрева тормозов. Ну хотя бы какая-то ясность».

Читайте также:
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Уже в следующие выходные Формула 1 вернется в Сан-Паулу, где Джордж год назад одержал свою первую победу в чемпионате мира. Она так пока и остается единственной в его карьере.

«Кажется, прогноз обещает не самую приятную погоду, но я все равно очень рад новой поездке в Бразилию, – сказал он. – У нас сейчас идет очень плотная борьба с Ferrari в Кубке конструкторов, но я уверен, что мы сможем взять в ней верх».

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Предыдущая новость Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике
Адам Купер
Больше от
Адам Купер
Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

Формула 1
Гран При Мексики

Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается Алонсо: Aston Martin уже больше ни за что не сражается

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Формула 1
Гран При Мексики

В Haas озвучили причину аварии Магнуссена В Haas озвучили причину аварии Магнуссена

Джордж Расселл
Больше от
Джордж Расселл
Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Мексики

Гран При Мексики: дуэли в квалификациях Гран При Мексики: дуэли в квалификациях

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Формула 1
Гран При Мексики

Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась Судьи Ф1 завершили разбор нарушений в квалификации. Решетка не изменилась

Стартовая решетка Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики

Mercedes
Больше от
Mercedes
Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Формула 1
Гран При Мексики

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Мексики

Расселл озвучил цель Mercedes в квалификации

Расселл озвучил цель Mercedes в квалификации

Формула 1
Гран При Мексики

Расселл озвучил цель Mercedes в квалификации Расселл озвучил цель Mercedes в квалификации

Самое важное:

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики Что мировые СМИ написали о Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

FeCh Ferrari Challenge
Муджело – Мировой финал

Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023 Мировой финал Ferrari Challenge назвал чемпионов сезона-2023

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

F1 Формула 1
Гран При Мексики

Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике Хорнер пообещал не ругать Переса за аварию на старте в Мексике

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.