Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил
Второй Гран При подряд Джордж и близко не мог угнаться со своим партнером по Mercedes Льюисом Хэмилтоном, а в концовке с большим трудом удержал позицию под атаками Даниэля Риккардо на AlphaTauri
В Остине у Джорджа Расселла не было возможность реализовать скорость своей Mercedes W14, так как значительную часть дистанции он был вынужден экономить топливо.
Однако спустя неделю в Мехико результат британца вновь оказался весьма скромным – шестое место почти в полуминуте позади Льюиса Хэмилтона на такой же машине.
Джордж пропустил на последних кругах Ландо Норриса и лишь с большим трудом сдержал позади Даниэля Риккардо. Как оказалось, на этот раз причина была в том, что гонщик перегрел тормоза, пытаясь преследовать Карлоса Сайнса.
«Нашу гонку вновь осложнили шины, – объяснил он. – С темпом все было в порядке, но я вплотную преследовал Карлоса и никак не мог обогнать его.
Тормоза стали греться, и мне пришлось чуть сбросить. Но из-за этого резина сразу же остыла, и вернуть ее в прежнее состояние я больше так и не смог.
Последние 15 кругов я вообще ехал словно по льду. Признаюсь, это далеко не самое приятное чувство. Я даже рад, что хотя бы финишировал шестым».
Он добавил: «Такие ситуации никогда не радуют, ты вынужден защищаться и находишься в невыгодном положении. На самом деле, всю гонку шины работали не особенно здорово, а как только я замедлился, зацеп окончательно пропал и больше так и не восстановился.
Я понимал, почему это произошло, так что не особенно беспокоился. Но два уик-энда подряд что-то мешает мне добиться результата. Сначала шины перестали работать, так как [в Остине] я экономил топливо, теперь из-за перегрева тормозов. Ну хотя бы какая-то ясность».
Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Уже в следующие выходные Формула 1 вернется в Сан-Паулу, где Джордж год назад одержал свою первую победу в чемпионате мира. Она так пока и остается единственной в его карьере.
«Кажется, прогноз обещает не самую приятную погоду, но я все равно очень рад новой поездке в Бразилию, – сказал он. – У нас сейчас идет очень плотная борьба с Ferrari в Кубке конструкторов, но я уверен, что мы сможем взять в ней верх».
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