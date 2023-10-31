Что помешало Расселлу добиться большего в Мексике? Он объяснил

В Остине у Джорджа Расселла не было возможность реализовать скорость своей Mercedes W14, так как значительную часть дистанции он был вынужден экономить топливо.

Однако спустя неделю в Мехико результат британца вновь оказался весьма скромным – шестое место почти в полуминуте позади Льюиса Хэмилтона на такой же машине.

Джордж пропустил на последних кругах Ландо Норриса и лишь с большим трудом сдержал позади Даниэля Риккардо. Как оказалось, на этот раз причина была в том, что гонщик перегрел тормоза, пытаясь преследовать Карлоса Сайнса.

«Нашу гонку вновь осложнили шины, – объяснил он. – С темпом все было в порядке, но я вплотную преследовал Карлоса и никак не мог обогнать его.

Тормоза стали греться, и мне пришлось чуть сбросить. Но из-за этого резина сразу же остыла, и вернуть ее в прежнее состояние я больше так и не смог.

Последние 15 кругов я вообще ехал словно по льду. Признаюсь, это далеко не самое приятное чувство. Я даже рад, что хотя бы финишировал шестым».

Он добавил: «Такие ситуации никогда не радуют, ты вынужден защищаться и находишься в невыгодном положении. На самом деле, всю гонку шины работали не особенно здорово, а как только я замедлился, зацеп окончательно пропал и больше так и не восстановился.

Я понимал, почему это произошло, так что не особенно беспокоился. Но два уик-энда подряд что-то мешает мне добиться результата. Сначала шины перестали работать, так как [в Остине] я экономил топливо, теперь из-за перегрева тормозов. Ну хотя бы какая-то ясность».

Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Уже в следующие выходные Формула 1 вернется в Сан-Паулу, где Джордж год назад одержал свою первую победу в чемпионате мира. Она так пока и остается единственной в его карьере.

«Кажется, прогноз обещает не самую приятную погоду, но я все равно очень рад новой поездке в Бразилию, – сказал он. – У нас сейчас идет очень плотная борьба с Ferrari в Кубке конструкторов, но я уверен, что мы сможем взять в ней верх».