Что помешало Леклеру в квалификации спринта? Вот его ответ

После того, как в главной квалификации Гран При Австрии Шарль Леклер не просто стал вторым, но и уступил Максу Ферстаппену меньше пяти сотых секунды, монегаска считали одним из главных претендентов на успех в аналогичной субботней сессии. Сам он даже стал строить планы, как обгонит пилота Red Bull в спринте.

Однако субботнее утро стало для Леклера и всей Скудерии холодным душем. В финале квалификации спринта Шарль остался только шестым, уступив, среди прочих, и собственному напарнику Карлосу Сайнсу.

Пилот дал понять, что не в восторге от действий команды, но и к себе самому у него есть претензии. Примечательно, что в отличие от Канады две недели назад говорил он куда более обдуманно.

«Пожалуй, я не лучшим образом работал с шинами в третьем сегменте, – объяснил прошлогодний победитель Гран При. – Мне казалось, что вариант "быстрый-медленный-быстрый" сработает, хотя, кажется, лучше было бы попробовать "быстрый-медленный-медленный-быстрый".

Шины не успели достаточно охладиться за один круг, потому на второй быстрой попытке мне не хватало сцепления. Жаль, что так вышло, но ничего уже не поделать».

Он добавил: «В таких условиях, как этим утром, наш темп оказался не самым лучшим. Управлять машиной было сложнее, чем вчера – но [спринтерская] гонка впереди, и в ней мы увидим, чего можно добиться с шестого места.

Надеюсь, условия будут или сухими, или дождевыми. Когда они переменчивые, половина на половину, то на асфальте есть всего одна сухая линия, и что-то сделать просто нереально. Но если будет сухо, мы точно сможем отыграться».

Карлос Сайнс стартует в спринте пятым.

Дополнительная информация: Филип Клерен