Что помешало Леклеру в квалификации спринта? Вот его ответ
Шарль остался не в восторге от тактических действий команды, но в этот раз был весьма дипломатичен и даже взял часть вины на себя
После того, как в главной квалификации Гран При Австрии Шарль Леклер не просто стал вторым, но и уступил Максу Ферстаппену меньше пяти сотых секунды, монегаска считали одним из главных претендентов на успех в аналогичной субботней сессии. Сам он даже стал строить планы, как обгонит пилота Red Bull в спринте.
Однако субботнее утро стало для Леклера и всей Скудерии холодным душем. В финале квалификации спринта Шарль остался только шестым, уступив, среди прочих, и собственному напарнику Карлосу Сайнсу.
Пилот дал понять, что не в восторге от действий команды, но и к себе самому у него есть претензии. Примечательно, что в отличие от Канады две недели назад говорил он куда более обдуманно.
«Пожалуй, я не лучшим образом работал с шинами в третьем сегменте, – объяснил прошлогодний победитель Гран При. – Мне казалось, что вариант "быстрый-медленный-быстрый" сработает, хотя, кажется, лучше было бы попробовать "быстрый-медленный-медленный-быстрый".
Шины не успели достаточно охладиться за один круг, потому на второй быстрой попытке мне не хватало сцепления. Жаль, что так вышло, но ничего уже не поделать».
Он добавил: «В таких условиях, как этим утром, наш темп оказался не самым лучшим. Управлять машиной было сложнее, чем вчера – но [спринтерская] гонка впереди, и в ней мы увидим, чего можно добиться с шестого места.
Надеюсь, условия будут или сухими, или дождевыми. Когда они переменчивые, половина на половину, то на асфальте есть всего одна сухая линия, и что-то сделать просто нереально. Но если будет сухо, мы точно сможем отыграться».
Карлос Сайнс стартует в спринте пятым.
Дополнительная информация: Филип Клерен
Леклера переставили на три позиции за блокировку
Леклера переставили на три позиции за блокировку Леклера переставили на три позиции за блокировку
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте
Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте Сайнс назвал героическим свой круг в первом сегменте
Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте
Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте Леклер собрался использовать новые правила DRS для борьбы с Максом в спринте
Самое важное:
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.