Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

После Гран При Монако появилась информация, что Юки Цунода в ближайшее время переедет из Великобритании в Италию. Причем рассказавший об этом Хельмут Марко также сообщил журналистам, что на новом месте жительства японский гонщик будет находиться под «персональным наблюдением» руководителя AlphaTauri Франца Тоста.

Само собой, общаясь с Тостом по ходу Гран При Азербайджана, журналисты затронули и эту тему. В частности, менеджеру задали вопрос, не будут ли пилот и его руководитель жить в одном здании – и как быстро японец сможет попробовать домашние кнедлики с абрикосом и корицей (Тост, родившийся в Тироле, известен любовью к этому, популярному в Австрии и Чехии блюду).

«Ради кнедликов ему предстоит поработать посерьезнее, показать по-настоящему хорошие результаты, – ответил Тост. – Так что, с этим придется обождать. Может быть, до этого дело дойдет в следующем сезоне.

Нет, мы не будем жить под одной крышей. Общения на базе достаточно. В конце концов, дело не столько в общении со мной, сколько в контакте с инженерами и тренерами – ведь это они выполняют основной объем работы, от них зависит, насколько хорошо она будет сделана. Сейчас Юки доволен происходящим, а что из этого получится – увидим».

Австриец также поделился графиком обычного дня своего подопечного: «В девять утра он должен быть в спортзале – и заниматься до половины двенадцатого с получасовым перерывом в середине. С двенадцати – общение с инженерами. В середине дня – занятия по английскому, после чего снова работа с инженерами. После этого еще два часа в спортзале – и отбой. Все просто».