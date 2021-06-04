Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку
Формула 1 Новость

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

Автор:
, Главный редактор

Пилоту AlphaTauri придется подождать, прежде чем он сможет попробовать домашнее блюдо от своего непосредственного начальника

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

После Гран При Монако появилась информация, что Юки Цунода в ближайшее время переедет из Великобритании в Италию. Причем рассказавший об этом Хельмут Марко также сообщил журналистам, что на новом месте жительства японский гонщик будет находиться под «персональным наблюдением» руководителя AlphaTauri Франца Тоста.

Читайте также:

Само собой, общаясь с Тостом по ходу Гран При Азербайджана, журналисты затронули и эту тему. В частности, менеджеру задали вопрос, не будут ли пилот и его руководитель жить в одном здании – и как быстро японец сможет попробовать домашние кнедлики с абрикосом и корицей (Тост, родившийся в Тироле, известен любовью к этому, популярному в Австрии и Чехии блюду).

«Ради кнедликов ему предстоит поработать посерьезнее, показать по-настоящему хорошие результаты, – ответил Тост. – Так что, с этим придется обождать. Может быть, до этого дело дойдет в следующем сезоне.

Нет, мы не будем жить под одной крышей. Общения на базе достаточно. В конце концов, дело не столько в общении со мной, сколько в контакте с инженерами и тренерами – ведь это они выполняют основной объем работы, от них зависит, насколько хорошо она будет сделана. Сейчас Юки доволен происходящим, а что из этого получится – увидим».

Австриец также поделился графиком обычного дня своего подопечного: «В девять утра он должен быть в спортзале – и заниматься до половины двенадцатого с получасовым перерывом в середине. С двенадцати – общение с инженерами. В середине дня – занятия по английскому, после чего снова работа с инженерами. После этого еще два часа в спортзале – и отбой. Все просто».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Предыдущая новость

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Юки Цунода
Команды AlphaTauri
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

2
Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

3
Формула 1

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

30мин
4
Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

5
Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

18ч
Самое важное:
Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
Формула 1

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

30мин
Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку
Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку
Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина
Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

17ч
Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Кирилл Качнов Больше от
Кирилл Качнов
Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку Баку
Формула 2

Шварцман стал 10-м в квалификации Формулы 2 в Баку

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку Гран При Азербайджана
Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Юки Цунода Больше от
Юки Цунода
Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана Гран При Азербайджана
Формула 1

Боттас победит, Расселл – в Q3. Пять смелых прогнозов на Гран При Азербайджана

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull Гран При Монако
Формула 1

Атлет и тиран. Цунода сравнил двух боссов Red Bull

Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста
Формула 1

Цунода переезжает в Италию. Чтобы быть под надзором Тоста

AlphaTauri Больше от
AlphaTauri
Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне
Формула 1

Квят о Марко: Он изнывает от желания позвонить мне

Инженер Цуноды: Хочешь что-то внушить Юки – напиши это Гран При Монако
Формула 1

Инженер Цуноды: Хочешь что-то внушить Юки – напиши это

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако
Формула 1

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку
Формула 1 Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
Формула 1 Формула 1

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина
Формула 1 Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?
Формула 1 Формула 1

Расселлу предложили уйти от Mercedes. Но есть ли у него варианты?

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21
Формула 1 Формула 1

Технический брифинг: переднее крыло Ferrari SF21

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера
Формула 1 Формула 1

Как Элбон помог Red Bull выиграть в Монако. Рассказ Хорнера

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе
Формула 1 Формула 1

Боттас отказался считать себя виновником проблем на пит-стопе

Самое важное:

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!
Формула 1 Формула 1

Что получит Цунода от босса за успехи в Формуле 1? Кнедлики!

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку
Формула 1 Формула 1

Mercedes, Ferrari и еще 5 команд поменяют моторы в Баку

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен – лучший на первой тренировке Формулы 1 в Баку

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина
Формула 1 Формула 1

Формула 1 или военная кафедра? Непростой выбор Мазепина

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.