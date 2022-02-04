Что показала миру Haas – новый болид, макет, нечто среднее?

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Сезон предсезонных презентаций наконец стартовал – сегодня публика увидела слегка изменившуюся в межсезонье расцветку команду Haas, которая была представлена с помощью… А вот на вопрос, что за машина выступила в роли носителя этой расцветки, ответить не так просто.

Несложно догадаться, что речь не идет о существующем в реальности автомобиле – пресс-служба Haas обнародовала изображения, сгенерированные на компьютере. Но сложно представить, что специалисты в сфере виртуального проектирования рисовали цифровой болид исключительно с презентационными целями. Ждать, что изображения точно воспроизводят разработанный для этого сезона болид VF-22, тоже глупо – но какой-то реальный прототип у этих картинок должен быть.

Можно предположить, что Haas получила от Формулы 1 чертежи макета, который дал общее представление об автомобилях 2022 года и был впервые показан публике в прошлом году в Сильверстоуне. Однако быстро можно убедиться, что у двух болидов достаточно много различий. К примеру, понтоны на макете толком не были проработаны – изначально было очевидно, что у реальных автомобилей они окажутся гораздо более компактными и сложными по конфигурации. И на изображениях Haas мы действительно видим уже привычную резко опускающуюся линию понтонов вместо плоской поверхности на макете.

В этой ситуации имеет смысл прислушаться к опытным специалистам – к примеру, к Гэри Андерсону, который в девяностых и начале двухтысячных работал техническим директором в нескольких командах Ф1. «Мы понимаем, что машина, которая в конце месяца появится на трассе во время тестов в Барселоне, будет очень сильно отличаться от того, что мы увидели сегодня, – написал британец в своем материале для сайта The Race. – Но, с другой стороны, за основу при создании этих изображений взят реальный болид – как бы команда ни убеждала нас, что речь только о презентации расцветки».

На этом заключении специалист не остановился – и провел оперативный анализ увиденного. Первым делом обратив внимание на толкающие штанги передней подвески. С одной стороны, это сложно назвать сюрпризом – ведь такую схему Haas использовала все шесть лет выступлений в Формуле 1. С другой, американская команда в последние годы закупает элементы подвески у Ferrari – а, по слухам из Маранелло, Скудерия в машине для 2022 года будет использовать вариант с тянущими штангами.

Так что, обнародованные Haas изображения входят в определенное противоречие с данными из заслуживающих доверия источников. Андерсон при этом вполне допускает, что американцы нарисовали эти детали с нуля как попало (а не использовали цифровую модель реального болида). К примеру, при ближайшем рассмотрении рендеров возникает подозрение, что толкающая штанга на них изображена на проходящей внутрь монокока через специальное отверстие (как это должно быть), а просто упирающейся в боковую стенку монокока. То есть в реальности передняя подвеска может иметь совсем другую конфигурацию – с теми же тянущими штангами.

В целом же специалист увидел меньше отличий от представленного в Сильверстоуне макета, чем ожидал. «То ли технические требования так тщательно оговаривают конструкцию машины и у команд нет особого выбора, то ли у Haas есть в рукаве что-то, что команда не готова показывать раньше времени, – пишет Андерсон в статье. – И как бы ни звучал ответ, я немного расстроен. Я думал увидеть более смелые варианты конструкции болидов. Хотя, как от аутсайдера, от Haas, может быть, и не стоит ждать особой активности в поисках радикальных конструктивных решений».

Обновление: После публикации материала руководитель команды Гюнтер Штайнер заявил, что представленные сегодня снимки отображают конфигурацию болида VF-22 «на ранних стадиях проектирования».