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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Что почувствовал Ферстаппен, когда обогнал Хэма на круг?

Победитель гонки в Имоле признался, что успел привыкнуть к новой форме главного прошлогоднего соперника

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Что почувствовал Ферстаппен, когда обогнал Хэма на круг?
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Воскресная гонка Гран При Эмилии-Романьи закончилась уверенной победой Макса Ферстаппена и разгромом для его главного соперника в прошлом сезоне, пилота Mercedes Льюиса Хэмилтона.

Хэмилтон финишировал только 13-м, более того, в какой-то момент Ферстаппен обогнал его на круг. И причина была не в аварии или технической неисправности, а в чистой скорости Хэмилтона, застрявшего позади Пьера Гасли.

Естественно, на пресс-конференции после уик-энда у Ферстаппена спросили, что он чувствовал, обгоняя главного многолетнего соперника на круг.

«Mercedes были медленными весь год, так что мне нечему тут особо радоваться, это просто случилось, – сказал пилот Red Bull. – Для нас это был отличный уик-энд, он был нам нужен. Но мы не ожидали, что сможем быть настолько успешными.

Так что это невероятный результат. Мало того, что мы сделали дубль, так еще и заработали максимально возможное число очков за счет лучшего круга. Также важно то, как команда справлялась по ходу гонки. Ребята не допустили ни одной ошибки. Очень позитивный для нас Гран При».

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