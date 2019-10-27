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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Что починили на машине Боттаса после аварии: длинный список

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Что починили на машине Боттаса после аварии: длинный список
Автор:
, редактор
27 окт. 2019 г., 19:33

Mercedes сумела восстановить машину своего пилота после субботней аварии, заменив множество деталей, но избежав штрафа на стартовой решетке.

Валттери Боттас попал в аварию в третьем сегменте квалификации Гран При Мексики, разбив машину. 

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После этого его W10 потребовался серьезный ремонт, однако Mercedes смогла восстановить шасси, заменив поврежденные детали аналогичными и избежав таких замен, которые привели бы к штрафу на стартовой решетке. 

Перед стартом гонки FIA подтвердила, что на машине Боттаса поменяли:

- Правые и левые рычаги передней подвески

- Рулевую рейку

- Рулевую колонку

- Рулевое колесо

- Пружинный блок задней подвески

- Внешние элементы правой и левой задних подвесок

- Задний стабилизатор поперечной устойчивости 

- Элементы переднего антикрыла

- Крепления носового обтекателя

- Элементы заднего крыла

- Элементы Т-крыла

- Главные тормозные цилиндры и тормозные магистрали

- Левое зеркало заднего вида и закрылок

- Дефлекторы левой стороны

- Элементы корпуса левой стороны

- Держатель коробки передач

- Входной вал редуктора и датчик крутящего момента на входном валу

- Днище

- Ремни безопасности

- Фильтр помпы ERS

- Жгут проводки в кокпите

- Контрольную планку

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Пилоты Валттери Боттас В Магазин
Автор Иван Матушкин

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