Что починили на машине Боттаса после аварии: длинный список
Mercedes сумела восстановить машину своего пилота после субботней аварии, заменив множество деталей, но избежав штрафа на стартовой решетке.
Валттери Боттас попал в аварию в третьем сегменте квалификации Гран При Мексики, разбив машину.
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После этого его W10 потребовался серьезный ремонт, однако Mercedes смогла восстановить шасси, заменив поврежденные детали аналогичными и избежав таких замен, которые привели бы к штрафу на стартовой решетке.
Перед стартом гонки FIA подтвердила, что на машине Боттаса поменяли:
- Правые и левые рычаги передней подвески
- Рулевую рейку
- Рулевую колонку
- Рулевое колесо
- Пружинный блок задней подвески
- Внешние элементы правой и левой задних подвесок
- Задний стабилизатор поперечной устойчивости
- Элементы переднего антикрыла
- Крепления носового обтекателя
- Элементы заднего крыла
- Элементы Т-крыла
- Главные тормозные цилиндры и тормозные магистрали
- Левое зеркало заднего вида и закрылок
- Дефлекторы левой стороны
- Элементы корпуса левой стороны
- Держатель коробки передач
- Входной вал редуктора и датчик крутящего момента на входном валу
- Днище
- Ремни безопасности
- Фильтр помпы ERS
- Жгут проводки в кокпите
- Контрольную планку
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Пилоты
|Валттери Боттас В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Что починили на машине Боттаса после аварии: длинный список
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