Что починили на машине Боттаса после аварии: длинный список

Валттери Боттас попал в аварию в третьем сегменте квалификации Гран При Мексики, разбив машину.

После этого его W10 потребовался серьезный ремонт, однако Mercedes смогла восстановить шасси, заменив поврежденные детали аналогичными и избежав таких замен, которые привели бы к штрафу на стартовой решетке.

Перед стартом гонки FIA подтвердила, что на машине Боттаса поменяли:

- Правые и левые рычаги передней подвески

- Рулевую рейку

- Рулевую колонку

- Рулевое колесо

- Пружинный блок задней подвески

- Внешние элементы правой и левой задних подвесок

- Задний стабилизатор поперечной устойчивости

- Элементы переднего антикрыла

- Крепления носового обтекателя

- Элементы заднего крыла

- Элементы Т-крыла

- Главные тормозные цилиндры и тормозные магистрали

- Левое зеркало заднего вида и закрылок

- Дефлекторы левой стороны

- Элементы корпуса левой стороны

- Держатель коробки передач

- Входной вал редуктора и датчик крутящего момента на входном валу

- Днище

- Ремни безопасности

- Фильтр помпы ERS

- Жгут проводки в кокпите

- Контрольную планку