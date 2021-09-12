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Формула 1 / Гран При Италии Новость

Что не так с шинами Шумахера? Разбираются пресса, Штайнер и Мазепин

Россиянин предположил, что его напарник мог немного слукавить, объясняя свои действия по ходу квалификации недавнего голландского этапа

Что не так с шинами Шумахера? Разбираются пресса, Штайнер и Мазепин

Общаясь с журналистами по окончании спринта в Монце, Никита Мазепин был вынужден вернуться к событиям недавнего Гран При Нидерландов. Напомним, тогда в квалификации россиянина возмутили действия напарника – на разгонном круге второй попытки Мик Шумахер обогнал Мазепина, нарушив тем самым принятый командой алгоритм действий.

Сам немец мотивировал свои действия тем, что для достижения оптимальной температуры шины он должен был проехать разгонный круг с более высокой скоростью, чем у напарника. Сегодня журналисты попросили Мазепина прокомментировать это заявление Шумахера.

«Я не могу понять этой ситуации, – ответил россиянин. – Пилот в момент выезда из боксов имеет шины той же температуры, что и у своего напарника. К моменту начала быстрого круга температура его покрышек также должна быть такой же, как у напарника. Но ему почему-то приходится набирать эту температуру особым образом. Не думаю, что сделанное в Зандфорте заявление полностью соответствует действительности…

Наш человек, отвечающий за шины – очень опытный специалист. И он определяет идеальную температуру или идеальный температурный диапазон, которого надо добиться к моменту пересечения линии старта в начале быстрого круга. При соблюдении этого условия шина должна работать оптимально в течение всего круга. И соответствующие требования одинаковы для обеих машин».

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Позже на аналогичные вопросы пришлось отвечать и боссу Haas Гюнтеру Штайнеру. Менеджер частично подтвердил слова россиянина – но не стал оценивать слова Шумахера с точки зрения из соответствия действительности.

«Если что-то и имеет место, то это никак не связано с машиной. Скорее, с манерой езды, так как базовые настройки подвески – развал, кастор и прочее – одинаковы у обеих машин. Может быть, Мик просто меньше нагревает их при прочих равных. Но в целом такое случается в гонках. Случается, когда у одного из напарников не получается идеально прогреть шины.

Обычно оба наших пилота справляются с этой задачей, выводят резину на нужные температуры. Просто они могут делать это разными способами. Один может делать это в медленных пооворотах, другой – в затяжных. Точно я не могу вам сказать. Способ добиться нужной температуры может быть частью их манеры езды».

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