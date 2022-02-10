Что мы узнали о новом болиде Aston Martin

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После фальстарта сезона презентаций команд Формулы 1, где Haas показала только тизеры и ливрею, а Red Bull – ливрею и прошлогодний шоу-кар, Aston Martin, наконец, представила то, что является настоящей машиной, созданной по правилам 2022 года.

Фото: Aston Martin Racing

Очевидно, что эта, как и другие машины, будет существенно меняться по ходу года, однако уже на примере представленной AMR22 можно судить о том, какими будут болиды нового сезона.

Как и на рендерах Haas, у Aston Martin мы видим, что носовая часть не соединена непосредственно с нижней плоскостью переднего крыла. Однако теперь роль основной планки играет вторая снизу плоскость, с которой в соответствии с правилами нос как раз соединен.

Следующие верхние закрылки сделаны существенно более прямыми, чем мы могли наблюдать на концепте машины 2022 года, который в прошлом году показывали организаторы Формула 1. Предполагается, что оба эти закрылка будут регулируемыми, с регуляторами, расположенными у носовой части.

Сам носовой обтекатель сделан значительно более прямым, чем предполагали разработчики регламента. У этого элемента наблюдаются выраженные верхняя и боковые плоскости, в то время как у прошлогоднего концепта форма была выгнута значительно более сложно.

В то же время при взгляде сбоку видно, что переход от носовой части к основному шасси был сделан максимально плавным.

Фото: Aston Martin Racing

Самой яркой внешней особенностью болида являются понтоны, с крайне малыми отверстиями воздухозаборников радиаторов, которые затем расширяются до максимально разрешенных размеров.

Таким образом сами понтоны не столь велики, как у рендера Haas VF-22, но своей максимальной величины они достигают ближе к задней части в противовес деталям 2021 года, когда команды стремились именно воздухозаборники радиаторов и интеркуллеров сделать побольше.

В этом AMR22 больше похож на концепт от разработчиков регламента Формулы 1, нежели Haas. Однако в то же время понтоны Aston Martin имеют гораздо более агрессивные изгибы.

На поверхности понтонов мы видим, что конструкторы Aston Martin воспользовались возможностью сделать многочисленные прорези для охлаждения, что позволило им максимально заузить понтоны в задней части.

Это не только позволяет усилить эффект бутылочного горлышка в тоннелях под днищем, но и повторяет прошлогоднюю концепцию кожуха силовой установки, который максимально плотно окутывает двигатель и воздухозаборник.

Фото: Aston Martin Racing

Aston Martin также стала первой командой, показавшей новую реализацию системы DRS. На фото виден не только механизм актуатора, но и шарниры крепления подвижной планки, встроенные ей внутрь.

Само по себе заднее крыло также имеет весьма сложную форму, и тут следует обратить внимание на прорези в конце боковых вертикальных элементов крыла, которые по-прежнему допустимы.

Наконец, обращает на себя внимание и нижнее крепление крыла, соединяющее торцевые пластины с задним фонарем: этот элемент вернулся в конструкцию болидов Ф1 именно в 2022 году. На рендерах Haas он одинарный, а у Aston Martin состоит из двух плоскостей.