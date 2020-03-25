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Формула 1 / Новость

Что можно изменить в болиде к 2021 году? Отвечает Тост

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Что можно изменить в болиде к 2021 году? Отвечает Тост
Автор:
, Редактор
25 мар. 2020 г., 14:46

Руководитель AlphaTauri не верит, что кто-то из команд сможет обмануть FIA или хотя бы попробует это сделать

Из-за отмены и переноса многих гонок Формулы 1 команды и организаторы чемпионата договорились перенести внедрение нового регламента на 2022 год, а в 2021 году выступать практически на таких же машинах, какие были разработаны для 2020 года.

В разговоре с немецкой редакцией Motorsport.com глава команды AlphaTauri Франц Тост подробнее объяснил, что можно будет делать с машинами, а что нельзя.

«Что в истории с коронавирусом хорошо, так это то, что нам не придется работать над двумя машинами в этом году, – сказал Тост. – Нам запрещено заниматься разработкой машины 2022 года до начала 2021 года. И это значит, что работы над новыми болидами с самого начала будут вестись в условиях ограничения бюджетов.

Шасси в 2021 году останется неизменными. Все механические части, например, подвеска – тоже. Единственное, что мы можем изменить – это аэродинамику. Передние и задние крылья, боковые дефлекторы, днище, диффузоры, наружные панели».

Тост также объяснил, почему жульничать в этом вопросе бессмысленно: «В FIA контролируют аэродинамические трубы. У них нет там веб-камер, но они всегда могут потребовать от нас прислать фото или видео аэродинамической трубы в данный конкретный момент. И если они увидят там машину 2022 года, то сразу ее распознают. Ведь она выглядит совершенно иначе. И обмануть их нельзя: по фото и видео должно быть понятно, когда сделан снимок или ролик.

Никто не станет идти на подлог, этого не скрыть. Для начала об этом знают те, кто делает модель для аэродинамических испытаний. Потом те, кто собственно работают в тоннеле. Необходим сговор как минимум десяти человек. Никто не станет так рисковать».

Единственная команда, которой должны позволить изменить шасси – McLaren. Тост не увидел в этой ситуации никаких проблем.

«Что касается McLaren, пусть FIA с ними разбирается. Федерация должна разрешить им изменить шасси под мотор Mercedes. Конечно, это затронет всю заднюю часть болидов. Иначе не было бы и повода для обсуждения»,– заявил глава команды, за которую выступает россиянин Даниил Квят.

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Серия Формула 1
Автор Сергей Иванов

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