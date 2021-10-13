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Формула 1 Новости

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу

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Экс-пилот Ф1 полагает, что Red Bull начала проигрывать техническую борьбу

Что может лишить Ферстаппена титула? Слово Уэбберу

После Гран При Турции Макс Ферстаппен вернулся в лидеры чемпионата, финишировав перед Льюисом Хэмилтоном. Однако бывший пилот Red Bull Марк Уэббер полагает, что сейчас австрийские болиды уступают конкурентам по темпу, что может лишить Ферстаппена титула в конце сезона.

«После Турции меня беспокоит вопрос о том, позволит ли машина Red Bull Ферстаппену довести дело в чемпионате до конца, – сказал Уэббер в подкасте F1 Nation. – Я думал, Макс будет нарезать круги вокруг Боттаса, но он не смог ответить на его скорость.

Думаю, в Red Bull понимают, что им нужно отвечать на темп Mercedes и на сухой, и на мокрой трассе. Не знаю, дело в новых моторах Mercedes или какой-то аэродинамике.

Макс сам цепляется за эту борьбу. Он превосходно пилотировал в России и выжал максимум в Турции».

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