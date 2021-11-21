Что могло случиться с шинами в Катаре? Объясняет Pirelli

Трасса в Катаре, которая впервые приняла Гран При Формулы 1, помимо прочего отличается высокой абразивностью асфальта и сложностью совершения обгонов. Первое означало, что резина будет сильно изнашиваться, а значит ее лучше менять превентивно. Но второе делало выгодной тактику с одним пит-стопом, так как удержать позицию легче, чем вернуть ее на свежей резине.

В итоге из тех, кто рискнул и сменил резину лишь однажды выиграли пилоты Alpine и Ferrari. А вот трем гонщикам повторить такой «фокус» не удалось: у Валттери Боттаса, Николя Латифи и Ландо Норриса спустили левые передние шины.

Представитель Pirelli в Формуле 1 Марио Изола после гонки признал, что причины потери давления еще предстоит уточнить, но определенно можно сказать, что резина у всех под конец была предельно изношена.

«Понятно, что спускали левые передние шины, так как они подвергались самым большим нагрузкам, – заявил Изола. – Однако окончательную причину нам предстоит установить. При этом задние левые шины также оказались полностью изношенными, но спустили именно передние. Мы расследуем это обстоятельство.

Для начала я хочу сказать, что все шины на всех колесах оказались изношены почти на 100%. Но теперь предстоит выяснить, что вызвало потерю давления. Мы обнаружили порезы на боковинах шин, но пока не знаем, стали ли именно они причиной потери давления, или напротив появились уже когда гонщики добирались до боксов на спущенных колесах. Мне кажется важным, что все трое добрались до пит-лейна своим ходом.

На этой трассе на высоких скоростях поребрики оказывают существенную нагрузку на болиды. Мы видели, что это приводило к поломкам и днищ, и крыльев, и всего шасси целиком. И когда шина стерта, она становится более уязвимой при контакте с поребриками. В теории в какой-то момент она от этого может потерять герметичность, так что на месте команд я бы спешил менять колеса, не дожидаясь, когда резина спустит.

Именно поэтому мы перед гонкой прогнозировали, что лучшей тактикой будет сделать два пит-стопа. Но я понимаю команды, которые совершили только один. На этой трассе сложно обгонять, так что многие не хотели просто так отдавать позиции во время пит-стопов».