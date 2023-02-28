Что мировые СМИ написали про тесты Ф1 в Бахрейне
Мы собрали публикации ведущих медиа по итогам предсезонной сессии на трассе в Сахире
«Макс Ферстаппен излучал уверенность после завершения тестов, – написала в своем отчете британская BBC. – Перед стартом сезона голландец выглядит безоговорочным фаворитом и главным претендентом на титул.
Новая машина Red Bull стала развитием идей, которые обеспечили команде доминирование в минувшем сезоне. RB19 выглядит быстрой и стабильной – едва покинув пит-лейн утром первого дня, она сразу поехала хорошо. Кажется, гонщикам вообще не приходится прикладывать усилия, чтобы управлять ей».
Оценивая силу других участников чемпионата, автор пишет: «Делать слишком серьезные выводы по итогам этой сессии непросто. Некоторые явно не показали свою реальную силу, а те команды, которые на тестах казались быстрыми, вовсе не обязательно добьются успеха в первой гонке. Но все же, Red Bull выглядит фаворитом, а Ferrari не так далеко позади».
Aston Martin в отчете названа главной угрозой для фаворитов, а про другие команды сказано: «Валттери Боттас на Alfa Romeo и Юки Цунода на AlphaTauri показали третий и шестой результаты соответственно. Но все же в реальности мы увидим эти команды на привычных позициях во второй части средней группы пелотона. Там же будут Haas, Williams и McLaren. Судить о потенциале других участников пока сложнее».
В немецкой Bild также однозначно указали на главных фаворитов сезона: «Red Bull уже едет по-чемпионски. Старый лидер превратился в нового. Машина RB19 быстра и надежна, и команда явно закончила тесты впереди других фаворитов. Сейчас Red Bull выглядит явным номером один в пелотоне».
При этом, по мнению изданию, болельщики могут рассчитывать на серьезное сражение между Ferrari и Mercedes за второе место, тогда как все остальные останутся позади. В средней группе сильнее всех будут Aston Martin и Alpine, а вот от AlphaTairi в Bild не ожидают сюрпризов, даже несмотря на неплохую скорость в Бахрейне.
«Год назад юниорская команда Red Bull разочаровала, став предпоследней, – гласит публикация. – И ее новая машина совсем не кажется многообещающей. Сезон наверняка станет сложным».
Карлос Сайнс, Ferrari SF-23
Фото: Ferrari
Ведущая спортивная газета Испании AS, разумеется, уделила основное внимание шансам Фернандо Алонсо и Aston Martin. «Гонщик настроен очень оптимистично, – сказано в отчете. – Если исключить из рассмотрения Red Bull, которая просто в отдельной вселенной, именно AMR23 стала главной сенсацией Бахрейна.
Но лишь когда стартует сезон, мы увидим, хватит ли этого для борьбы за подиумы и, возможно, победы в отдельных гонках – или же форма на тестах была обманом».
Далее в публикации все же следует оговорка, что в реальности Aston, скорее, является четвертой по силе в пелотоне – да и то с оговоркой, что «Alpine и близко не показала свою реальную силу».
«Но все же, Алонсо выражает энтузиазм, а это о многом говорит», – заключает автор.
Оценивая силу соперников, он продолжает: «Сейчас не вызывает сомнений одно: Red Bull далеко впереди вне зависимости от того, кто из их пилотов сидит за рулем. Макс начинает сезон фаворитом, хотя Серхио Перес выглядит неплохой альтернативой. И пока просто не видно, кто сможет навязать им борьбу.
Впрочем, год назад сильнейшей на тестах стала Ferrari. Это лишний раз показывает, что не стоит спешить с выводами после зимних заездов».
Традиционно критическая к землякам из Ferrari Gazzetta dello Sport коротко резюмирует: «Red Bull пугающе быстра».
«На прошедших тестах у Ферстаппена и Переса не возникло никаких заметных проблем, – сказано в тексте. – Это позволяет говорить, что в Милтон-Кинсе смогли сделать и без того очень достойную машину [2022 года] еще лучше. Они явно нацелились как можно сильнее начать сезон и заработать максимум возможных очков, чтобы затем поддерживать преимущество над соперниками».
Напомним, что у Red Bull в 2023 году будет куда меньше возможностей по работе в аэродинамической трубе и инструментах вычислительной гидродинамики, чем у главных соперников – команда выиграла Кубок конструкторов и, кроме того, получила штраф за превышение лимита бюджетов.
Оценивая шансы Ferrari в новом сезоне, Gazzetta пишет: «Позитив в том, что именно они ближе всех к Red Bull по скорости. Это хорошая стартовая точка».
Также в публикации нашлись хорошие слова для Aston Martin, а вот от Mercedes и McLaren итальянский автор ничего выдающегося в стартующем чемпионате мира не ожидает.
Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43
Фото: Alfa Romeo
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