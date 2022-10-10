Что мировые СМИ написали про Гран При Японии
Гонка на «Сузуке» получилась короткой и сама по себе не особенно увлекательной, но именно она – после некоторой неопределенности с начислением очков – принесла Максу Ферстаппену второй титул
«Макс выиграл укороченную из-за дождя хаотичную гонку в Сузуке и завоевал титул чемпиона 2022 года», – лаконично подводит итог уик-энда отчет британского холдинга Sky Sports.
«Макс был явно сконфужен, когда празднования начались, но затем вновь прервались , – пишет автор о ситуации после финиша, когда не было ясно, гарантировал себе пилот Red Bull чемпионство или нет. – Только затем пришло подтверждение, что будут начислены полные очки, и 25-летний пилот действительно стал сильнейшим за четыре этапа до конца сезона».
О самой гонке сказано не так много: «На подсыхающей трассе, когда весь пелотон переобулся с дождевых шин на промежуточные, Макс уверенно лидировал и выиграл с преимуществом в 27 секунд.
В 2022 году он просто выступает в собственном классе. Получив от Red Bull машину, которая быстра на любой трассе, голландец выступает практически безупречно. Второй год подряд его победа в чемпионате сопряжена с вопросами, но в этот раз нет никаких сомнений по поводу того, что титулы достались действительно сильнейшему пилоту и сильнейшей команде».
«Безумный Гран При Японии: Макс Ферстаппен стал (на самом деле) чемпионом мира!», – по такому заголовку сложно не узнать не узнать крупнейшую немецкую газету Bild, классический образчик бульварной прессы.
«Все стало известно прямо во время интервью под подиумом, – гласит публикация. – Пятисекундный штраф отбросил Леклера на третье место, и Ферстаппен мог начинать праздновать победу в чемпионате. Из-за меньшего количества кругов Макс должен был получить меньше очков – говоря точнее, 19. Но руководители гонки иначе прочли регламент и начислили полные баллы. Почему? Это известно только им самим. В любом случае, Ферстаппен теперь официально двукратный».
Так же сказано: «Долгое время казалось, что в этот раз Максу не светит чемпионская вечеринка. Он доминировал в гонке, но Леклер шел вторым, пусть и без шансов побороться за победу. На последнем круге монегаск срезал "эску", судьи мгновенно разобрали эпизод и дали ему пять штрафных секунд. А затем FIA взорвала свою бомбу с очками. Даже сама Red Bull на время оказалась в замешательстве».
Макс Ферстаппен, Red Bull Racing, чемпион мира
Фото: Зак Маугер / Motorsport Images
La Gazzetta dello Sport констатирует: «Макс во второй раз завоевал титул. Сам этот факт не вызывает вопросов, но сюрпризом стало то, что о его победе объявили лишь незадолго до начала церемонии награждения.
Ход гонки нарушил дождь, но в итоге пилотам присудили полноценные очки – что внезапно принесло голландцу титул и позволило Red Bull, которая доминировала весь сезон, начать празднования».
Ferrari и ее лидеру Шарлю Леклеру от ведущего итальянского спортивного СМИ вновь досталась лишь критика: «Ферстаппен доминировал, стартовав с поула, и испытал сложности из-за Леклера только в самом начале. Макс стартовал не лучшим образом, но смог удержаться на внешней траектории в двух первых поворотах, выдержав прессинг монегаска.
После этого, в том числе на рестарте, Леклер больше ни разу не оказывался с ним рядом и не имел шанса на атаку. Он попросил новые шины уже на 18-м круге, когда отставал на 12 секунд, а в итоге и вовсе уступил второе место Пересу, сумевшему навязать борьбу. На трассе Шарль финишировал вторым, но прямо перед этим срезал шикану».
После этого автор делает понятный многим вывод: «Так или иначе, но исход борьбы за титул вновь решили действия дирекции гонки».
Французская газета L'Equipe напоминает, что «Сузука» и прежде не раз короновала многих великих чемпионов – и ставит Макса в один ряд с героями недавнего прошлого.
«После рестарта Ферстаппен умчался к победе, – пишет автор. – Добыв ее, он по ходу всего круга почета не проявил никаких признаков радости по случаю выигранного титула. И, кажется, даже не поверил, когда официальные лица сообщили ему о чемпионстве».
Издание поставило Максу девять баллов из десяти возможных: «Спустя неделю после неудачного выступления в Сингапуре он стал сильнейшим и логично получил высокую оценку.
На овеянной мифами "Сузуке", где прежде чемпионами становились Сенна, Шумахер, Хаккинен и Феттель, опытный пилот Red Bull не допустил ошибок и не испытал проблем с техникой. Он отбил атаку Леклкра на первом старте, а едва ли не единственное, что ему не удалось – это получить бонус за лучшее время круга».
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