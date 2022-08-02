Что мировые СМИ написали про Гран При Венгрии

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После такого выступления Ferrari тональность материала в Gazzetta dello Sport изначально не вызывала сомнений. Скудерия получила форменный разнос, озаглавленный «Шедевр от Ферстаппена, Ferrari далеко позади. Судьба титулов решена».

В отчете автор отдает должное победителю: «Это было впечатляющее достижение – прорыв, фактически гарантировавший [Максу] титул. Мы отправляемся на летние каникулы, не испытывая сомнений в исходе чемпионата. И не испытывая никаких надежд.

Ферстаппен просто разгромил на этом Гран При всех своих соперников, а в особенности Ferrari. Собственно, так было и по ходу всего сезона. Его восьмая победа в 2022 году стала самой впечатляющей, самой яркой – а разворот по ходу дистанции сделал его даже сильнее, чем прежде».

Оценивая выступление национальной команды, Gazzetta пишет: «Они рассчитывали, что Mercedes, внезапно набравшая силу, сможет отобрать очки у Ферстаппена. И в итоге пилоты команды действительно отобрали очки, только у самой Ferrari.

Скудерия потерпела в Венгрии новое поражение. Если верить ее главе Бинотто, все дело в падении скорости машины. Болельщики же после финиша не говорили о поломках или ошибках гонщиков. Вместо этого они в третий раз – после Монако и Сильверстоуна – ставили под вопрос тактические решения команды».

В публикации британского медиахолдинга Sky Sports анализируются причины поражения Ferrari. В материале под названием «Ферстаппен пробился к победе, опередив Mercedes; Леклер откатился назад», говорится о «еще одном незавидном дне» гонщика из Монако.

«Шарль стал жертвой тактической ошибки, которая вызывает даже больше вопросов, чем прежние, – сказано в отчете. – В итоге он финишировал на невыразительной шестой позиции, что позволило Ферстаппену уйти на летние каникулы с перевесом в 80 очков. В очередной раз победа просочилась у Леклера сквозь пальцы».

Разумеется, про выступление самого Макса написано в совсем иной тональности: «Леклер по ходу дистанции потерял три позиции, а Ферстаппен отыграл девять. И теперь у него есть запас в 80 очков. Гран При Венгрии стал, похоже, решающей схваткой в битве за титул.

Макс стартовал десятым, первый круг закончил седьмым. На свободной трассе он показывал такой же темп, что и лидеры. Он легко разобрался с гонщиками Alpine и опередил Хэмилтона за счет более раннего пит-стопа.

А второй визит Ферстаппена в боксы, похоже, перепугал Ferrari. Вместо того, чтобы скомандовать ехать в боксы Сайнсу, они провели пит-стоп Леклеру. Жесткие шины (самые медленные из тех, что были доступны) позволили Ферстаппену вскоре догнать Ferrari. Чемпион мира провел обгон, использовав DRS, но затем закрутился и вновь уступил позицию.

Но ему удалось уверенно отыграться и вновь пройти Леклера спустя несколько кругов. В самом конце над трассой заморосил дождь, но даже он не смог испортить эту вечеринку».

Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Ferrari

Крупнейшая французская спортивная газета L'Equipe назвала гонку в Венгрии «полной сюрпризов, которые продолжались до самого финиша». Безусловно, главным героем автор отчета называет Макса.

«Как и в субботу, сильнейшим в итоге стал совершенно не тот, кого считали фаворитом, – сказано в тексте. – С десятого места на решетке Ферстаппен обгонял соперников одного за другим. Одних – на трассе, других – боксах, за счет безупречной тактики».

Выступление Ferrari заслужило строгой оценки: «Уик-энд за уик-эндом итальянские инженеры придумывают для своих пилотов все более невероятные способы потерять очки. Главной их жертвой остается Шарль Леклер. В этот раз монегаск все сделал верно на первом отрезке, затем обогнал Джорджа Расселла и возглавил гонку.

Именно в этот момент Ferrari и решила спустить все в унитаз. Непонятный пит-стоп с переходом на жесткие шины оказался совершенно лишенным смысла, и его гонка была по сути закончена. Шарля обогнали Ферстаппен с Расселлом, и ему пришлось расписываться в ошибке и ехать за мягкой резиной.

Лишний пит-стоп не позволил ему финишировать выше шестого места, позади Серхио Переса. Это очень далеко от главного соперника, который одержал победу, даже несмотря на разворот».

По десятибалльной шкале Макс заслужил от французов «девятку»: «После проблем в квалификации он, кажется, остался единственным, кто сохранил веру в себя. Была ли это бравада или реальная оценка сил? Как бы то ни было, он выиграл Гран При Венгрии.

Ферстаппен отыграл две позиции в первом повороте, а вскоре разобрался с гонщиками Alpine и Норрисом. Более ранний первый пит-стоп позволил ему оставить позади Хэмилтона, а второй – и Расселла.

Так как Сайнс и Леклер самоустранились после рискованных тактических действий Ferrari, Макс легко доехал до восьмой победы в сезоне. Разворот на 42-м круге стал единственной ошибкой, которую он допустил за всю гонку».

Поскольку немецкие гонщики в очередной раз никак не проявили себя, публикация Bild также посвящена рассуждениям о Максе и Ferrari. Заголовок, впрочем, выбран в лучших традициях издания: «Безумный прорыв в Венгрии».

Еще до того, как перейти к описанию воскресных событий в пригороде Будапешта, автор задается вопросом: «Не эта ли гонка определит судьбу титула? Макс выиграл Гран При Венгрии и значительно продвинулся к защите своего статуса сильнейшего».

В материале сказано: «Из-за субботних проблем с двигателем голландец стартовал только десятым – но уже в восьмой раз в сезоне первым пересек линию финиша. Причем произошло это на "Хунгароринге" – трассе, которая считается одной из самых сложных для обгонов».

Конечно же, не остался без внимания и очередной провал Скудерии: «Если Red Bull выступила прекрасно, в том числе и с точки зрения тактики, что Ferrari (в который раз) приняла несколько очень спорных решений. Леклер начинал гонку в ранге фаворита, но испытал очередное разочарование после финиша на шестом месте. Ферстаппен явно уходит на летние каникулы в прекрасном настроении».