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Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании

Гонка в Сильверстоуне дала ведущим медиа множество тем для обсуждения – мы собрали самые примечательные публикации

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Соавтор:
Каспер Беккинг
, журналист (Нидерланды)
Что мировые СМИ написали про Гран При Великобритании
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Итальянская Gazzetta даже после долгожданной победы Ferrari не удержалась от упреков в адрес команды. Заголовок на передовице гласит: «Сильверстоун: первый триумф Сайнса! Но Ferrari упустила двойную победу: Леклер только четвертый».

Такое начало задает общий тон редакционного материала, где автор критикует Скудерию за решение не проводить пит-стоп лидеру гонки после выезда машины безопасности. «Гарцующие жеребцы одержали победу в Гран При, но поплатились за тактику Леклера, – сказано в отчете. – На жестких шинах он не смог удержаться впереди и воспользоваться тем, что Макс Ферстаппен финишировал только седьмым». 

Преимущество лидера Red Bull в общем зачете сократилось, но всего на шесть очков – голландец по-прежнему на 43 балла впереди Шарля. «Решение Ferrari оставило Леклера беззащитным, – продолжает публикация. – Он упустил отличный шанс резко приблизиться по очкам к Максу, чья гонка оказалась испорчена уже после 12 кругов. 

Ферстаппен лидировал, и хотя сам подумал, что проколол шину, после пит-стопа оказалось, что его машина повреждена, и починить ее невозможно».

Разумеется, на знаменитых розовых страницах нашлось место и для описания стартовой аварии: «Гонка вышла очень долгой, так как сразу после старта ее пришлось остановить из-за серьезного столкновения, после которого Алекса Элбона отправили в больницу, а машина  Гуаньюя Чжоу оказалась зажата между ограждением и барьером из шин. Система Halo спасла ему жизнь».

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Германское издание Bild тоже не назвать сдержанным в части заглавия. «Пилот Формулы 1 выжил в ужасной аварии. Головокружительный полет над трассой + переворот!» – даже самые большие мастера кликбейта едва ли придумали бы вариант лучше. 

«Все это могло обернуться катастрофой, – гласит материал. – На первых метрах британского Гран При произошла ужасная авария. Это просто чудо, что после нее обошлось без серьезных травм. Бесполезно спорить: без Halo, которую ввели в 2018 году, исход был бы совсем другим».

Разумеется, в материале описан путь Карлоса Сайнса к победе, но едва ли не больше хороших слов досталось Мику Шумахеру за финиш на восьмом месте: «Наконец-то он добился успеха. Ожидание было долгим, оно продлилось 31 гонку. Кроме того, впервые с ноября 2012 года гонщик Шумахер заработал очки – в прошлый раз это сделал его отец Михаэль на Гран При Бразилии. Особенность этого дня еще и в том, что Мик стартовал предпоследним и смог отыграть 11 позиций». 

Даже для Себастьяна Феттеля нашлось доброе слово: «Себ тоже выступил блестяще. В день своего рождения он финишировал девятым и тоже заработал очки».

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Шарль Леклер, Ferrari F1-75, Карлос Сайнс, Ferrari F1-75, Льюис Хэмилтон, Mercedes W13

Фото: Джеймс Саттон / Motorsport Images

В отчете Sky Sports заголовок сделали более нейтральным, но не забыли сильнейшего британца на финише: «Карлос Сайнс выиграл невероятную гонку после серьезной аварии Гуаньюя Чжоу, Льюис Хэмилтон – третий».

Описании «эпической и удивительной гонки» начинается с событий первых метров: «Старт получился драматичным. В массовой аварии Alfa Romeo Гуаньюя Чжоу перевернулась и перелетела через барьер из шин. К счастью, в медицинском центре у гонщика не нашли никаких повреждений. Ужасающая авария».

Следом идет описание борьбы за победу и везения испанского пилота Скудерии: «Казалось, что стартовавший с поула Сайнс минимум дважды упустил свой шанс, но ему на руку сыграл выезд автомобиля безопасности. Он обогнал своего партнера по Ferrari и выиграл. 

Команда приняла спорное решение не менять Леклеру шины. Несмотря на повреждение машины в борьбе с Red Bull на старте, у него был хороший темп».

Также в отчете упомянуты проблемы лидера нынешнего сезона, причем с фактической ошибкой: «Макс Ферстаппен на этот раз не участвовал в невероятной борьбе лидеров. Он вышел вперед вскоре после старта, но прокол вылудил его провести лишний пит-стоп (после финиша в Red Bull подтвердили, что прокола не было – прим.ред.). Также у него оказалось повреждено днище – в итоге голландец приехал седьмым».

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«На британском Гран При Карлос Сайнс одержал свою первую победу в Ф1», – на фоне других СМИ заголовок французской L'Equipe выглядит максимально нейтральным.

Редакционная статья, впрочем, тоже начинается с описания завала на стартовой прямой: «Красные флаги появились после того, как Гуаньюй Чжоу перевернулся, и его машина застряла между заборами. Очень серьезное происшествие на первом круге, жизнь гонщика спасла Halo». 

События самой гонки описаны так: «Со второй попытки Сайнс смог сдержать Ферстаппена и остаться в лидерах, но оказался под прессингом голландца. Из-за этого Карлос вскоре ошибся в повороте Чапел и отдал сопернику первую позицию. 

Вскоре прокол шины вновь перевернул все во главе гонки. Ферстаппену пришлось ехать на пит-стоп, и Сайнс вновь стал первым. Лидер чемпионата получил в боксах жесткие шины, и больше мы его не видели».

События последних кругов автор L'Equipe изложил так: «Леклера сдержали жесткие шины, которых не было у преследующих его Сайнса, Переса и Хэмилтона. Поединок Сайнса и Леклера вышел настоящим – Карлос вышел вперед. Монегаску осталось лишь зализывать раны.

Сайнс провел потрясающий уик-энд, завоевав первый поул и первую победу. Он не справился с прессингом Ферстаппена, но воспользовался его проблемами. Успех Карлоса оказался возможен только из-за тактической ошибки Ferrari в момент выезда машины безопасности».

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