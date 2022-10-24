Что мировые СМИ написали про Гран При США

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«Ферстаппен (вновь) переиграл Хэмилтона», – озаглавила свой отчет Gazzetta dello Sport. Успех Макса итальянцы красиво назвали «очень желанным и тщательно выстроенным, почти потерянным и вновь обретенным в блестящей дуэли со Льюисом Хэмилтоном». Автор счел сражение двух чемпионов на последних кругах в Остине «возрождением Гран При Абу-Даби 2021 года: Льюис вновь оборонялся, а Макс атаковал. И закончилось все опять победой пилота Red Bull».

В отчете сказано: «Голландец потерял время на пит-стопе, но затем без проблем опередил [Шарля] Леклера в зоне DRS, хотя тот и упирался изо всех сил. После этого Макс проехал 15 кругов подряд в квалификационном режиме. Хэмилтон пытался спастись на шинах Hard, но на 50-м круге гонщик Red Bull вернул себе лидерство.

Параллели с Абу-Даби не вызывали сомнений: Льюис защищался на жестком составе, оба ехали на абсолютном пределе, но Ферстаппен добился желаемого результата, который посвятил Дитриху Матешицу».

Выступление действующего чемпиона газета оценила в максимальные 10 баллов. Его сопернику поставили 9.

Немецкий таблоид Bild на этот раз выдал весьма умеренный по собственным меркам заголовок: «Чемпион мира одержал эмоциональную победу в Остине». Правда, он дополнен продолжением, набранным шрифтом чуть поменьше: «…и послал собственную команду». Разумеется, речь о заминке в боксах, которая привела к ярким высказываниям недовольного Макса по радио.

По мнению издания, очень символично, что Red Bull завоевала свой первый Кубок конструкторов с 2013 года именно в тот уик-энд, когда ушел из жизни ее основатель и владелец Дитрих Матешиц. «Без этого человека никакие успехи команды не были бы возможны, – сказано в публикации. – С самого старта в Остине не оставалось сомнений: эта гонка стала данью памяти человеку, которые оставил свой яркий след в Формуле 1».

«Мы увидели очередное выступление Макса Ферстаппена в доминирующем стиле, – пишет автор. – Была лишь одна косметическая оплошность: пит-стоп, который из-за заклинившего гайковерта растянулся на 11,1 секунды. Голландец явно был не в восторге, но смог вернуться на первую позицию. Red Bull – чемпион мира, и этот титул принадлежит Матешицу».

Льюис Хэмилтон, Mercedes W13 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Похожим оказался и отчет французской L'Equipe: «Даже ошибка в боксах, вынудившая начать спасательную операцию, не сломила Ферстаппена. Он сравнялся с Михаэлем Шумахером и Себастьяном Феттелем, выиграв в 13-й раз по ходу одного сезона. И у него есть еще три возможности улучшить это достижение двух немцев».

Разумеется, главное внимание в отчете уделено финальному отрезку дистанции, так как до того в гонке, несмотря на два выезда машины безопасности, не было серьезной борьбы среди лидеров. «Спустя пару кругов [после возвращения на трассу] Макс настиг Леклера. Но даже в этот момент казалось, что Хэмилтон сможет добиться первой в сезоне победы, – говорится в тексте. – Но Макс был полон желания почтить память Дитриха Матешица. И за шесть кругов до финиша вернул первое место себе».

Примечательно, что издание изменило своим принципам и вообще не стало оценивать выступление Макса в баллах. При этом Red Bull получила от L'Equipe лишь пять из десяти: «Команда завоевала первый Кубок конструкторов с 2013 года, это ее второй титул за два последних Гран При. Однако в этот день жизнь своему лидеру больше всего осложнили собственные механики.

Когда Макс, реагируя на действия Хэмилтона, во второй раз свернул на пит-лейн, лучшая бригада паддока работала с его машиной 11 секунд вместо привычных двух. Потому, когда сам Макс справился со своей частью работы, по гаражу прокатился вздох облегчения».

Едва ли кого-то удивит, что медиа-холдинг Sky Sport оценил прошедшую гонку с чуть иных позиций. «Макс Ферстаппен не позволил Льюису Хэмилтону одержать первую победу в 2022 году» – такой заголовок выглядит вполне логичным для британского СМИ.

«На свежем комплекте Medium Макс показал ту форму, которая позволяла ему доминировать в нынешнем сезоне, – говорится в публикации. – Он перехитрил Леклера и приступил к охоте на Хэмилтона. Ему удалось отыграть четыре секунды отставания, при этом Макс выглядел даже более целеустремленным, чем обычно – хотя только что гарантировал себе титул.

За шесть кругов до финиша он опередил своего главного соперника по 2021 году в 12-м повороте. У Хэмилтона остается все меньше шансов продлить свою уникальную 16-летнюю серию побед в каждом сезоне. Но в это воскресенье пилот Mercedes сделал максимум того, что было возможно».