Что мировые СМИ написали про Гран При Сингапура

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

«Безумный фестиваль аварий в Сингапуре!» – привычно броско озаглавил свой материал немецкий таблоид Bild. Одна из главных идей отчета в том, что у преследователей Макса Ферстаппена после слабого выступления голландца вновь возродилась робкая надежда на титул.

«Макс финишировал только седьмым – и прежде всего из-за собственных ошибок, – гласит материал. – Гонщик Red Bull, который стартовал только восьмым из-за оплошности команды в квалификации, на 39-м круге пошел в атаку на Ландо Норриса, заблокировал колеса и вынужден был свернуть в зону безопасности.

Вместо того, чтобы финишировать пятым, он откатился в конец пелотона и должен был ехать на пит-лейн за новым комплектом шин».

Совсем иначе автор оценил выступление Серхио Переса: «Он заработал важные очки для сражения с Леклером за второе место в чемпионате пилотов. После финиша мексиканцу пришлось сходить к судьям из-за нарушения правил позади машины безопасности. В итоге ему присудили пять штрафных секунд, но сохранили победу».

В схожем по тональности отчете британского холдинга Sky Sports гонка названа «хаотичной». «Накануне возвращения Формулы 1 в Сингапур все разговоры были лишь о том, завоюет ли Ферстаппен в этот уик-энд чемпионский титул после безупречных выступлений в пяти предыдущих Гран При, – пишет автор. – Но ошибка Red Bull в квалификации заставила его стартовать с восьмого места.

Надежды Red Bull на победу теперь оказались связаны с Серхио Пересом, который удивил многих, пробившись на первый ряд решетки. Но ему пришлось ждать два с лишним часа, чтобы финиш на первой позиции официально стал победой. Потребовалось целое расследование, так как в паре эпизодов гонщик слишком далеко отпустил машину безопасности».

Описание гонки Макса вышло куда более многословным: «Он плохо стартовал и почти сразу допустил контакт с машиной Кевина Магнуссена. За этим последовал мощный прорыв до седьмого места, но затем на его пути оказался Фернандо Алонсо. Лишь сход испанца позволил Ферстаппену подняться еще на одну позицию.

На рестарте после финального появления машины безопасности пилот Red Bull неверно просчитал маневр, когда пошел в атаку на Ландо Норриса. Колеса заблокировались, и ему осталось только свернуть на боковую дорожку, а затем отправиться за новым комплектом».

Карлос Сайнс, Ferrari Фото: Ferrari

Хотя Скудерияи добилась на трассе «Марина-Бэй» лучшего результата за три последних месяца, итальянская La Gazzetta dello Sport все равно осталась не в восторге от выступления команды, учитывая старт Шарля Леклера с поула.

«Еще одна горькая пилюля для Леклера и Ferrari, – сказано в отчете. – Серхио Перес выиграл в Сингапуре, хотя подтверждения его успеха и пришлось еще долго ждать после церемонии награждения из-за нарушения правил».

Далее автор задается вопросом: «Когда для Ferrari все пошло не так? Уже на старте. Перес выстрелил со второго места на первое и больше не уступил эту позицию. Его успех стал новым подтверждением превосходства Red Bull. А для Ferrari что-то как всегда пошло не так».

Про ситуацию с борьбой за чемпионство газета пишет прямо: «Неизбежный итог просто перенесся на одну неделю. Макс финишировал только седьмым, прервав серию из пяти побед подряд».

В заключении публикации сделана важная ремарка: «Было очень досадно – и это еще мягко говоря – вновь долго ждать решения судей, теперь по поводу победы Переса. В Монце они семь кругов продержали пелотон за машиной безопасности. Похоже, медленное принятие решений начинает входить в привычку, становясь причиной все новых противоречий».

Французская L’Equipe на фоне катастрофической гонки Alpine выделила выступление Переса.

«Мексиканец отменно стартовал и раньше Шарля Леклера вошел в первый поворот, – сказано в отчете. – После этого, пройдя через несколько появлений машины безопасности (виртуальной и традиционной), он сдержал прессинг монегаска, когда пелотон переобулся в слики и стало возможно использовать DRS».

Издание также отметило непривычные ошибки в исполнении двух чемпионов мира, которые получили за гонку всего по 4 балла из 10 возможных: «Обычно очень четкие в своих действиях Ферстаппен с Хэмилтоном проявили признаки нетерпеливости – мы даже не знали, что они могут быть такими. Это особенно примечательно, так как голландский пилот в этот день провел больше всего обгонов.

Много обгонять ему потребовалось из-за собственных ошибок. Особенно после потери четырех позиций на старте. Атака Макса на Норриса привела к блокировке колес и потребовала лишнего пит-стопа.

Хэмилтон выглядел немногим лучше в эпизоде, когда поздно затормозил и оказался в барьере. После он ошибся вновь, сражаясь на сыром асфальте с Феттелем. Льюис грезил о первой в сезоне победе, но финишировал только девятым после многочисленных жалоб по радио».

Стоит отметить, что самой гонке автор публикации поставил и того меньше – 2 балла из 10. «Несмотря на прошедший ливень и старт на мокрой трассе, а также малое количество зон вылета и несколько выездов машины безопасности, мы так и не увидели ничего действительно интересного», – подводит итог автор.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь