Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

«Макс превзошел Mercedes в хаотичной гонке, Льюис Хэмилтон остался недоволен», – подводит итоги воскресенья британский холдинг Sky Sports. Успех лидера Red Bull назван в отчете «важным и, пожалуй, решающим» шагом к титулу.

«Оghjxtvднако, фавориту трибун пришлось выложиться изо всех сил в противостоянии с Mercedes, а гонка порадовала тактическим разнообразием, – гласит текст. – По мере развития событий все шло к тому, что Ферстаппену придется прямо на узкой трассе обгонять Хэмилтона с Расселлом. Но странная история с Цунодой все изменила. Проведя пит-стоп в режиме VSC, Макс восстановил контроль над событиями».

Однако затем участников ждал рестарт. В Mercedes решили не менять Хэмилтону шины, «сделав его легкой добычей на оставшихся восьми кругах. Ферстаппен обогнал его еще до конца прямой в момент возобновления борьбы».

Немецкий телеканал RTL в лучших национальных традициях озаглавил отчет «Ферстаппен выиграл эпическую дуэль у Хэмилтона после хаоса позади машины безопасности». Надо признать, очень похоже на описание прошлогоднего финала в Абу-Даби.

В тексте сказано: «Макс остался недосягаем для преследователей и приехал к победе. Но ради десятого успеха в сезоне действующему чемпиону пришлось до самого конца сражаться с сильной Mercedes».

За этим следует весьма небесспорный вывод: «Именно Mercedes была в Зандфорте быстрейшей командой, но Ферстаппен был быстрейшим пилотом. Пилота Red Bull не смутил выезд машины безопасности в конце дистанции, но во второй раз порадовал своих болельщиков победой».

В отчете нашлось место и для Ferrari. «Команда вновь выставила себя посмешищем, – пишет автор. – На этот раз ее жертвой оказался Карлос Сайнс. Сначала во время пит-стопа забыли его шину, позже – дали ему отмашку начинать движение в небезопасной ситуации, что привело к пяти секундам штрафа.

Именно поэтому Ferraru в этот раз досталось только третье место. И это на трассе, которая, казалось, идеально подходила красным машинам из Маранелло».

Старт: впереди Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB18, Шарль Леклер, Ferrari F1-75 Фото: Red Bull Content Pool

Впрочем, эту критику можно признать довольно мягкой, если сравнивать с публикацией Gazzetta dello Sport, озаглавленной «Ферстаппен гарантировал титул, Ferrari провалилась».

В материале говорится, что математически Макс еще не стал чемпионом, но никто уже не верит в возможность иного исхода сезона. После этого автор переходит к Скудерии: «Хорошо, что все билеты в Монцу уже проданы. Так как в противном случае тусклые выступления Ferrari никого бы не убедили прийти на гонку. Шарль Леклер поднялся на подиум впервые после победы в Австрии, но произошло это скорее благодаря Mercedes, а не его собственными стараниями».

В публикации также проводятся параллели с гонкой 2021 года в Абу-Даби: «Как и тогда, выезд машины безопасности перемешал все карты. До этого момента казалось, что все решится в поединке между Максом, Льюисом и Джорджем Расселлом далеко впереди Ferrari под номером 16. Но тут появился автомобиль безопасности.

Все, кроме Льюиса, перешли на мягкие шины. На мостике [Mercedes] решили, что лучше будет сохранить первую позицию на трассе. Но на рестарте Ферстаппен без промедления вернул лидерство, приведя трибуны в восторг».

Вывод же оказался вот каким: «Голландец может провести все оставшиеся гонки без ненужного риска. Его преимущество уже достигло 109 очков, чего точно хватит для второго титула».

«Собрав рекордную зрительскую аудиторию, Макс Ферстаппен вновь нанес соперникам сильный удар и сделал еще один шаг к титулу», – начинает свой отчет французская L'Equipe.

В тексте сказано: «Ферстаппен лидировал в общей сложности 55 кругов, а реакция на события гонки была безупречной. Макс останавливался на пит-лейне целых 4 (!) раза (здесь автор поспешил, так как только в действительности пит-стопов было три, еще один раз гонщик просто проехал вместе с соперниками вдоль боксов за машиной безопасности – прим.ред.), а вишенкой на торте для него стал поздний рестарт.

Хэмилтон был не в силах как-то помешать на более старых и жестких шинах – и остался позади. Пилот Red Bull одержал четвертую победу подряд и еще больше приблизился ко второму титулу».

Интересно, что за свое выступление Макс удостоился от французов всего восьми баллов из десяти возможных.

«Он был безупречен от старта до финиша, – гласит пояснение. – Пятничные проблемы, казалось, были целую вечность назад. Уже к квалификации команда со всем разобралась, позволив пилоту завоевать поул, 17-й в карьере. Он уверенно стартовал и контролировал ход гонки. А когда сценарий стал меняться, чемпион оперативно реагировал. В этот раз он выступал в отдельном классе».

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь