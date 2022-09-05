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Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов

Домашний этап стал триумфальным для Макса Ферстаппена на фоне явного усиления Mercedes и новых проблем Ferrari. Вот что выделили в прошедшей гонке ведущие медиа

Каспер Беккинг
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Что мировые СМИ написали про Гран При Нидерландов
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«Макс превзошел Mercedes в хаотичной гонке, Льюис Хэмилтон остался недоволен», – подводит итоги воскресенья британский холдинг Sky Sports. Успех лидера Red Bull назван в отчете «важным и, пожалуй, решающим» шагом к титулу. 

«Оghjxtvднако, фавориту трибун пришлось выложиться изо всех сил в противостоянии с Mercedes, а гонка порадовала тактическим разнообразием, – гласит текст. – По мере развития событий все шло к тому, что Ферстаппену придется прямо на узкой трассе обгонять Хэмилтона с Расселлом. Но странная история с Цунодой все изменила. Проведя пит-стоп в режиме VSC, Макс восстановил контроль над событиями». 

Однако затем участников ждал рестарт. В Mercedes решили не менять Хэмилтону шины, «сделав его легкой добычей на оставшихся восьми кругах. Ферстаппен обогнал его еще до конца прямой в момент возобновления борьбы». 

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Немецкий телеканал RTL в лучших национальных традициях озаглавил отчет «Ферстаппен выиграл эпическую дуэль у Хэмилтона после хаоса позади машины безопасности». Надо признать, очень похоже на описание прошлогоднего финала в Абу-Даби.

В тексте сказано: «Макс остался недосягаем для преследователей и приехал к победе. Но ради десятого успеха в сезоне действующему чемпиону пришлось до самого конца сражаться с сильной Mercedes».  

За этим следует весьма небесспорный вывод: «Именно Mercedes была в Зандфорте быстрейшей командой, но Ферстаппен был быстрейшим пилотом. Пилота Red Bull не смутил выезд машины безопасности в конце дистанции, но во второй раз порадовал своих болельщиков победой».

В отчете нашлось место и для Ferrari. «Команда вновь выставила себя посмешищем, – пишет автор. – На этот раз ее жертвой оказался Карлос Сайнс.  Сначала во время пит-стопа забыли его шину, позже – дали ему отмашку начинать движение в небезопасной ситуации, что привело к пяти секундам штрафа. 

Именно поэтому Ferraru в этот раз досталось только третье место. И это на трассе, которая, казалось, идеально подходила красным машинам из Маранелло».

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Фото: Red Bull Content Pool

Впрочем, эту критику можно признать довольно мягкой, если сравнивать с публикацией Gazzetta dello Sport, озаглавленной «Ферстаппен гарантировал титул, Ferrari провалилась».

В материале говорится, что математически Макс еще не стал чемпионом, но никто уже не верит в возможность иного исхода сезона. После этого автор переходит к Скудерии: «Хорошо, что все билеты в Монцу уже проданы. Так как в противном случае тусклые выступления Ferrari никого бы не убедили прийти на гонку. Шарль Леклер поднялся на подиум впервые после победы в Австрии, но произошло это скорее благодаря Mercedes, а не его собственными стараниями». 

В публикации также проводятся параллели с гонкой 2021 года в Абу-Даби: «Как и тогда, выезд машины безопасности перемешал все карты. До этого момента казалось, что все решится в поединке между Максом, Льюисом и Джорджем Расселлом далеко впереди Ferrari под номером 16. Но тут появился автомобиль безопасности. 

Все, кроме Льюиса, перешли на мягкие шины. На мостике [Mercedes] решили, что лучше будет сохранить первую позицию на трассе. Но на рестарте Ферстаппен без промедления вернул лидерство, приведя трибуны в восторг».

Вывод же оказался вот каким: «Голландец может провести все оставшиеся гонки без ненужного риска. Его преимущество уже достигло 109 очков, чего точно хватит для второго титула».

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«Собрав рекордную зрительскую аудиторию, Макс Ферстаппен вновь нанес соперникам сильный удар и сделал еще один шаг к титулу», – начинает свой отчет французская L'Equipe.

В тексте сказано: «Ферстаппен лидировал в общей сложности 55 кругов, а реакция на события гонки была безупречной. Макс останавливался на пит-лейне целых 4 (!) раза (здесь автор поспешил, так как только в действительности пит-стопов было три, еще один раз гонщик просто проехал вместе с соперниками вдоль боксов за машиной безопасности – прим.ред.), а вишенкой на торте для него стал поздний рестарт.

Хэмилтон был не в силах как-то помешать на более старых и жестких шинах – и остался позади. Пилот Red Bull одержал четвертую победу подряд и еще больше приблизился ко второму титулу».

Интересно, что за свое выступление Макс удостоился от французов всего восьми баллов из десяти возможных.

«Он был безупречен от старта до финиша, – гласит пояснение. – Пятничные проблемы, казалось, были целую вечность назад. Уже к квалификации команда со всем разобралась, позволив пилоту завоевать поул, 17-й в карьере. Он уверенно стартовал и контролировал ход гонки. А когда сценарий стал меняться, чемпион оперативно реагировал. В этот раз он выступал в отдельном классе». 

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