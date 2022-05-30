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Формула 1 / Гран При Монако Избранное

Что мировые СМИ написали про Гран При Монако

Гонка в княжестве дала журналистам много поводов для размышлений: как вышло, что Шарль Леклер и Ferrari провалились, а Серхио Перес и Red Bull стали сильнейшими?

Рональд Фординг
Автор:
, журналист
Что мировые СМИ написали про Гран При Монако
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Итальянская Gazzetta традиционно очень строга в оценке выступлений Скудерии. Прошедший уик-энд не оказался исключением. «Ferrari сама все себе испортила, – говорится в публикации. – Второе и четвертое места на финише стали стали прямым следствием ошибок с пит-стопами.  

В Монте-Карло, где гонка стартовала на мокром асфальте, а затем трасса стала подсыхать, Red Bull переиграла "Гарцующих жеребцов" в планировании пит-стопов. 

Победа Серхио Переса стала еще одним разочарованием для Шарля Леклера, который продолжает терпеть неудачи в Монако. В этот раз причиной слабого выступления стал выбор момента для пит-стопов – решения Ferrari стали для гонщика катастрофой».

Автор публикации продолжил: «Факт в том, что Red Bull победила на трассе, где невозможно обгонять, хотя на старте ее гонщики были только третьим и четвертым. В борьбе против столь сильного и умелого соперника Ferrari могла рассчитывать на успех, только сделав все правильно – включая пит-стопы. 

Но Red Bull дала Ферстаппену команду ехать в боксы в нужный момент – и он опередил Леклера. Полный хаос. С такими тактическими действиями Скудерия словно принесла Пересу лидерство в гонке на блюдечке, и судьба победы была решена».

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Для немецкой Bild в гонке нашлась собственная главная тема. «Ужасная авария Мика в Монако!» – гласит ее заголовок. В тексте сказано: «Это был опасный момент, который завершился серьезным происшествием. Этот эпизод затмил все прочие события гонки: на 27-м круге Шумахер потерял контроль над своей Haas, врезался в барьер, и его машина разломилась надвое». 

Издание отмечает, что меры безопасности в Ф1 стали ощутимо строже после аварии Ромена Грожана в Бахрейне, потому Мик не получил в аварии никаких повреждений. 

Говоря о ходе самой гонки, Bild пишет: «Фиаско Ferrari стало возможным всего за один круг. Паника в команде привела к попытке провести пит-стопы обоих пилотов одновременно, но было уже поздно.

Леклер вернулся на трассу только четвертым и был просто в ярости. "Что вообще происходит?" – спрашивал он команду по радио. В итоге Red Bull получила два места на подиуме, хотя для этого и пришлось немного подождать из-за истории с наездом Переса на белую линию». 

Любопытно, что применительно к разбирательcтву FIA в публикации говорится только о Пересе, хотя в действительности к судьям вызывали и Макса Ферстаппена тоже. 

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Авария Мика Шумахера, Haas VF-22

Фото: Стивен Ти / Motorsport Images

В анализе британского медиахолдинга Sky Sports можно найти более подробный анализ тактических действий двух топ-команд. «Фаворит домашней гонки Леклер остался только четвертым, так как Red Bull действовала в княжестве умнее Ferrari. 

Перес первым из четверки лидеров поехал за промежуточными шинами, после чего взял на них отличный темп. Леклер поехал на пит-стоп через два круга, но уже проиграл. Перес оказался впереди него, а Ферстаппен – сразу следом».

В материале приводится экспертное мнение экс-пилота Ф1 Пола ди Ресты: «Леклер был в ярости – и имел на это право. В момент перехода на промежуточную резину его преимущество составляло шесть-семь секунд. Этого должно было хватить. Сам пилот мог этого не видеть, но команда должна была. Им следовало взять инициативу на себя и информировать пилота о происходящем». 

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Наконец, внимание французской L'Equipe привлекло влияние погоды на ход гонки в Монако: «По сути, мы получили два Гран При по цене одного. Первая [дождевая] часть стоила Ferrari победы, вторая стала долгой процессией без обгонов, которая продлилась 34 круга». 

Также автор выделил своего земляка Пьера Гасли: «Он украсил гонку, первым поставив промежуточную резину, после чего продемонстрировал несколько замечательных обгонов».

Что до борьбы за победу, здесь газета пишет: «Леклеру обычно не везет в Монако, но в этот раз он добрался до финиша гонки. Однако четвертое место стало для него невероятным разочарованием. Из-за скомканной тактики Шарль пропустил даже Сайнса и Макса Ферстаппена». 

Самому голландцу, по мнению L'Equipe, не самый удачный уик-энд скрасил тот факт, что он увеличил преимущество в очках над главным соперником, Леклером. 

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